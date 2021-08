Les enfants royaux de la princesse Béatrice recevront des titres spéciaux non attribués par la reine | Royale | Nouvelles

Pour Éditeur quotidienBitcoin Eugeno Chicas portait des logos anti-Bitcoin sur ses vêtements et son ordinateur. Il a également posté ses photos sur Twitter. *** L’ancien magistrat président de la Cour suprême électorale et ancien secrétaire aux communications de la présidence de la République, Eugenio Chicas, a voulu exprimer son rejet de la loi Bitcoin qui […] More