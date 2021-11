Les enfants sont plus susceptibles de mourir de la grippe, mais le CDC dit de leur donner un vaccin COVID

Le comité consultatif des Centers for Disease Control sur les pratiques de vaccination a voté à l’unanimité mardi pour autoriser le vaccin COVID de Pfizer pour les enfants dès l’âge de 5 ans.

Les données suggèrent que les enfants courent moins de risques de mourir de COVID-19 que de la grippe saisonnière, mais cela n’a pas empêché la directrice du CDC, Rochelle Walensky, de demander aux conseillers du comité de voter oui à l’approbation d’une version à faible dose du Pfizer injection à administrer aux enfants deux fois à partir de cette semaine.

« Nous savons également qu’au-delà de l’impact clinique du COVID sur les enfants, il y a eu des impacts sociaux et mentaux néfastes que nous commençons tout juste à comprendre pleinement », a déclaré Walensky. « Il est de notre responsabilité permanente de nous assurer que le plus de personnes possible sont vaccinées et protégées contre le COVID 19. »

Mardi, les données du CDC indiquaient qu’environ 172 enfants âgés de 5 à 11 ans étaient décédés des suites de COVID-19 et qu’environ 8 300 avaient été hospitalisés alors qu’ils étaient positifs. Alors qu’un seul décès lié à la grippe a été signalé l’année dernière lorsque de nombreux enfants ont été privés d’apprentissage en personne et/ou sans masque, le site Web du CDC concède que la grippe saisonnière infecte «des millions d’enfants» chaque année et était responsable de milliers de hospitalisations et 199 décès pédiatriques au cours de la saison 2019-2020.

La Food and Drug Administration a autorisé le tir pour les enfants âgés de 5 à 11 ans vendredi quelques semaines seulement après que les deux agences fédérales ont approuvé le tir pour les jeunes adolescents. La FDA a affirmé qu’une étude menée par Pfizer-BioNTech indiquait que le vaccin était efficace à près de 91% pour arrêter les infections symptomatiques au COVID-19 chez les enfants, mais un membre du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes a admis qu’il n’était pas sûr des avantages. d’approuver un vaccin COVID pour les enfants l’emportait sur les effets secondaires et les risques qui pourraient accompagner le jab.

« Sur la base de l’ensemble des preuves scientifiques disponibles, les avantages du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 lorsqu’il est administré en série de 2 doses … l’emportent-ils sur ses risques d’utilisation chez les enfants de 5 à 11 ans ? l’une des questions de vote posées.

« Nous n’allons jamais savoir à quel point le vaccin est sûr jusqu’à ce que nous commencions à le donner », a-t-il répondu.

L’administration Biden, qui a subi un coup de réputation après que la FDA a rejeté son plan de rappel, a déjà commencé à acheter et à expédier les faibles doses pour les enfants à travers le pays.

« Nous n’attendons pas les opérations et la logistique », a déclaré le coordinateur du coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zients, dans un communiqué.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

