Les enfants vendent des vidéos explicites sur OnlyFans

27/05/2021 à 9h38 CEST

SPORT.es

Le site d’abonnement britannique OnlyFans n’empêche pas les utilisateurs mineurs de vendre et d’apparaître dans des vidéos explicites, selon une enquête de la BBC. Les moins de 18 ans ont utilisé une fausse carte d’identité pour ouvrir leurs comptes, et la police a déclaré qu’un garçon de 14 ans avait utilisé le passeport d’une grand-mère.

L’officier de police de protection de l’enfance le plus haut gradé du Royaume-Uni a également déclaré que les enfants étaient «exploités» sur la plate-forme. Seuls les fans disent que leurs systèmes de vérification de l’âge dépassent les exigences réglementaires. La plate-forme compte plus d’un million de «créateurs», qui partagent des vidéos, des photos et des messages directement avec les abonnés sur une base mensuelle. Les vidéos teaser ou les photos des comptes sont souvent promues sur Twitter et Instagram.

En échange de l’hébergement du matériel, OnlyFans prend une part de 20% de tous les paiements. OnlyFans a été un grand gagnant pendant la pandémie, et sa popularité a grimpé en flèche en raison du fait qu’une grande partie du monde était confinée à la maison. La plate-forme de médias sociaux a été multipliée par près de 10 depuis 2019 et compte désormais plus de 120 millions d’utilisateurs.