Les enfants vont bien : voici 5 des plus jeunes équipes de football de tous les temps – Vital Football

Avec un âge moyen d’un peu plus de 20 ans, la plupart des membres de l’équipe faisaient leurs débuts. Lee Cattermole est devenu le plus jeune capitaine du club à l’âge de 18 ans, tandis que le remplaçant Josh Walker venait tout juste d’avoir 17 ans, ce qui signifie qu’il n’était pas assez vieux pour entrer dans une boîte de nuit ou jouer à des jeux de casino.

L’équipe s’est battue courageusement mais, à la fin, l’expérience l’a emporté et Fulham a inscrit un penalty en fin de match. Cependant, ce n’était que le début pour une partie de l’équipe : Ross Turnbull a ensuite rejoint Chelsea et Cattermole a passé la majeure partie de sa carrière au plus haut niveau.

Bolton Wanderers 2019 – âge moyen 21,6

Les récents problèmes financiers de Bolton sont bien connus et ont contribué à faire chuter les divisions de la pyramide du football anglais. Leur première saison de retour au troisième niveau a présenté un gros problème : les joueurs seniors n’avaient pas reçu leur salaire depuis cinq mois et ils ont refusé de jouer le troisième match de la saison contre Coventry.

Up a intensifié 11 enfants de l’académie du club, dont certains étaient là depuis l’âge de huit ans. À la surprise de beaucoup, ils se sont battus contre leurs adversaires beaucoup plus expérimentés, entraînés par le superbe Matt Alexander, 17 ans, dans les buts.

Le match s’est terminé 0-0, une superbe réalisation des jeunes qui ont reçu une ovation debout à la fin. Malheureusement pour le club, ils ont quand même été relégués une fois de plus, même après le retour de leurs joueurs seniors.

Arsenal 2009 – âge moyen 22,8

La célèbre académie des jeunes d’Arsenal avait produit régulièrement des talents sous la direction d’Arsène Wenger et leurs fans se vantaient souvent de la façon dont leurs enfants donneraient à de nombreuses autres équipes de Premier League une course pour leur argent,

Et c’est ce qui s’est passé en 2009 lorsque, avec une qualification pour la Ligue des champions assurée, Wenger a sélectionné une équipe de jeunes contre Portsmouth le dernier jour de la saison.

Nicklas Bendtner, 21 ans, a marqué deux fois et Carlos Vela, un an plus jeune, a également marqué pour en faire une confortable victoire 3-0. Le gardien de Portsmouth, David James, avait plus de deux fois l’âge de son adversaire Aaron Ramsey, 18 ans, dans le plus grand décalage d’âge de la journée.