Les engagements maritimes consécutifs de l’Inde se poursuivent ; Exercices avec le CSG britannique plus tard cette semaine

Sur la photo : Groupe aéronaval britannique et force navale indienne dans l’océan Indien au cours de l’exercice de participation maritime. EXERCICE DE PARTICIPATION MARITIME DANS L’OCÉAN INDIEN Aujourd’hui 21 juillet 2021, le groupe aéronaval a rejoint la marine indienne pour un PhotEx. Groupe aéronaval composé du HMS Queen Elizabeth, du RFA Fort Victoria, du HMS Richmond, du HMS Kent, du HNLMS Evertsen et de l’USS The Sullivans et des forces de la marine indienne composées de l’INS Ranvir, de l’INS Satpura, de l’INS Kulish et de l’INS Jyoti. CSG21 participe à un exercice de participation maritime, un exercice conjoint avec l’armée indienne. L’exercice verra des unités du CSG21 travailler avec l’armée indienne, y compris le HMS Queen Elizabeth opérant avec des destroyers, des frégates et des corvettes de la marine indienne. L’exercice s’appuie sur les partenariats existants entre le Royaume-Uni et l’Inde pour promouvoir la sécurité régionale et la coopération militaire. Le HMS Queen Elizabeth est le navire amiral déployé pour Carrier Strike Group 21(CSG21). CSG21 verra le navire et le groupe d’intervention travailler avec plus de 40 pays du monde entier. Le groupe aéronaval fonctionnera et s’exercera avec d’autres pays, les marines et les forces aériennes au cours du déploiement de 7 mois. Le groupe d’intervention comprend des navires de la marine des États-Unis, de la marine néerlandaise et des marines du corps des marines des États-Unis. En plus des frégates britanniques, des destroyers, deux navires ravitailleurs RFA et des ressources aériennes du 617 Sqn, 820 NAS, 815 NAS et 845 NAS. Ce sera le plus grand déploiement d’avions de chasse de cinquième génération de l’histoire.

Plus tard cette semaine, l’Inde et le Royaume-Uni participeront au premier exercice tri-service le plus exigeant dans la baie du Bengale.

En mettant l’accent sur l’Indo-Pacifique, l’exercice avec le groupe aéronaval du Royaume-Uni (CSG), dirigé par le HMS Queen Elizabeth de 65 000 tonnes avec sa cinquième génération d’avions de chasse F-35B ‘lightning’, devrait décoller de la côte ouest entre Du 21 au 27 octobre – et cela inclura la phase portuaire ainsi que la phase maritime. L’Inde a eu des exercices de trois services – armée, marine et armée de l’air avec deux autres pays plus tôt – les États-Unis et la Russie.

Dans une déclaration officielle publiée sur le prochain exercice bilatéral, le haut-commissaire britannique Alex Ellis a déclaré : « L’Inde est un partenaire essentiel pour le Royaume-Uni dans la région indo-pacifique et la visite du groupe aéronaval démontre l’approfondissement de la défense et de la sécurité bilatérales. Partenariat. Et pour assurer un Indo-Pacifique libre, ouvert, inclusif et prospère, l’Inde est essentielle. »

Selon l’envoyé britannique, le déploiement du CSG est une démonstration puissante de l’engagement du Royaume-Uni à approfondir ses liens diplomatiques, économiques et sécuritaires au sein de la région indo-pacifique.

Les premiers ministres Modi et Johnson avaient tous deux accepté de travailler ensemble pour la sécurité et la prospérité. Et maintenant, la visite du CSG devrait renforcer la coopération entre les forces armées des deux pays et sera comme un pont vivant reliant les peuples des deux parties.

L’amiral Tony Radakin, First Sea Lord, a déclaré : « Les deux marines sont des marines de haute mer à plusieurs porte-avions. Et cela nous met dans un club très fermé.

Selon un communiqué officiel publié par le haut-commissariat britannique à New Delhi, la visite du CSG va fournir une plate-forme pour des initiatives de commerce et d’investissement ainsi qu’un large éventail de manifestations culturelles.

Marine royale néerlandaise

Pour la première fois, le HNLMS Evertsen, une frégate de classe Provincien de la Marine royale néerlandaise, est arrivé à Mumbai dans le cadre du CSG. Depuis que les Pays-Bas reconnaissent l’importance de la région indo-pacifique et le rôle de l’Inde, ils ont envoyé leur frégate pour approfondir leurs relations militaires. Il s’agit du premier déploiement du navire néerlandais dans la région. Le gouvernement néerlandais avait annoncé en 2020 ses directives indo-pacifiques. Avant d’arriver en Inde, la frégate néerlandaise Evertsen a visité la base navale de Changi, Singapour, le Japon (Yokosuka) et la Corée du Sud (Busan).

L’envoyé des Pays-Bas Marten van den Berg a déclaré : « Pour l’Europe et l’Indo-Pacifique, l’océan Indien est une porte d’entrée. Et la visite de HNLMS Evertsen est une confirmation de notre relation solide de longue date. »

L’Inde et les Pays-Bas sont tous deux des partenaires aux vues similaires et sont attachés à un multilatéralisme efficace. « Et la toute première visite d’une frégate réaffirme le soutien des deux pays à l’ordre international fondé sur des règles et partage les principes communs de sécurité, de stabilité et de liberté de navigation. »

