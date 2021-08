Les ennemis de Denisse Novoa, ancienne athlète d’EXATLON

Instagram Denisse Novoa Denisse Novoa a révélé qui sont ses pires ennemis

Denisse Novoa est devenue l’une des figures les plus populaires qu’EXATLON États-Unis a données, et depuis que la Mexicaine a été expulsée de l’émission de téléréalité Telemundo, elle a augmenté sa base de fans et de followers qui n’arrêtent pas d’admirer et de louer la simplicité et la bonne ambiance de Veracruz.

Et bien que la “Pantera Novoa” se caractérise par être une femme calme et positive, dans une interview avec Nowmismo.com, elle a avoué qu’elle avait deux ennemis, qu’elle essaie non seulement d’éliminer chaque fois qu’elle le peut, mais ils deviennent également dangereux. éléments pour elle, en raison de son penchant pour les sports de plein air.

Et quels sont ces deux redoutables ennemis de l’athlète ? Ce ne sont pas des êtres de chair et de sang, mais il s’agit du soleil et des insomniaques.

C’est ce qu’a révélé le jeune homme de 24 ans, qui essaie actuellement de percer dans le monde du théâtre, et qui a parlé plus en détail dans un “live” divertissant interprété par Mauricio Ginestra sur notre page Facebook EXATLON UNITED STATES, que vous pouvez profitez de ce lien.

« Je pense vraiment que le soleil est le pire ennemi. J’ai toujours pris grand soin de moi. Chez EXATLON on transpire toute la journée, et dès que je me lève, je me lave le visage, car j’ai besoin d’hydratation et j’utilise toujours de la crème solaire le matin, je mets de la crème solaire. Il est essentiel de pouvoir rester bien, sans que les rayons du soleil endommagent votre visage à long terme”, a commenté la “Pantera”.

Et en parlant de ses autres ennemis, Denisse a été clair en avertissant qu’en raison de sa discipline intense avec un entraînement physique, à ce stade de sa vie, rester éveillé tard a des conséquences néfastes.

« Remarquez qu’en ce moment, je suis très concentré sur la forme physique, la santé et tout cela, donc par exemple, une insomnie me frappe déjà comme si elle m’enlevait de nombreuses heures de sommeil, car je suis toujours concentré sur mes six ou huit heures de sommeil pour pouvoir regagner beaucoup d’énergie et tout ça, alors j’essaie. Ne pas rester éveillé pour se lever tôt et faire de l’exercice », a ajouté le puissant athlète.

Après avoir quitté EXATLON, Denisse Novoa s’est consacrée aux voyages, une autre de ses grandes passions, ainsi qu’à frapper aux portes avec toutes sortes d’auditions pour des productions cinématographiques et télévisuelles qui peuvent la consacrer en tant qu’actrice, son grand défi en ce moment.

