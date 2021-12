Les ennemis de Forbidden West vous poursuivront sous l’eau

Les ennemis dans Horizon Forbidden West seront si agressifs que même la vie sous-marine ne vous sauvera pas. Désolé, Sebastian le crabe.

Dans un nouveau journal des développeurs sur le blog Playstation, Guerrilla Games a expliqué en détail à quel point les adversaires intelligents sont dans Horizon Forbidden West par rapport au premier jeu. Nous savions déjà que l’armure est beaucoup plus élégante, donc naturellement, vos ennemis ont besoin de nouveaux comportements astucieux pour déchirer les fils. Le programmeur en chef de l’IA, Arjen Beij, a expliqué en détail à quel point ces ennemis sont plus puissants.

« L’IA d’Horizon Zero Dawn prenait déjà en charge certains changements de terrain dynamiques, mais nous voulions aller plus loin en ajoutant le saut et l’escalade comme partie systémique de leur comportement », a déclaré Beij via le blog Playstation. « Pendant que vous jouez au jeu, l’IA cherchera des opportunités de prendre des raccourcis, là où c’était auparavant un détour encombrant. »

Beij poursuit en déclarant que l’eau n’est plus un refuge sûr dans Horizon Forbidden West. Affirmer que la plupart des machines peuvent vous poursuivre dans l’eau et peuvent même plonger sous la surface. D’un autre côté, les ennemis amphibies peuvent rompre l’eau et vous suivre à terre. Comme si ces robots-crocodiles géants n’étaient pas assez terrifiants, hein ?

Bien sûr, ce grappin pratique monté sur le poignet peut être un atout lors de scénarios dangereux. Nous verrons à quel point il est utile lorsque Horizon Forbidden West sortira au début de l’année prochaine.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.