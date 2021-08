Les ennemis Nitish Kumar et Tejashwi Yadav rencontreront lundi le Premier ministre Modi au sujet du recensement basé sur les castes

in

Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, dirigera une délégation de 11 membres, comprenant chacun un représentant des partis politiques de l’État, pour rencontrer lundi le Premier ministre Narendra Modi sur la question du recensement basé sur les castes.

La délégation comprendra le chef de l’opposition Tejashwi Yadav, qui est un ardent critique des gouvernements NDA du Centre et de l’État.

Kumar a cherché à faire la lumière sur les questions concernant le BJP, son partenaire d’alliance, en choisissant un ministre dalit pour rejoindre la délégation, bien que ses deux députés semblaient faire l’affaire car ils appartiennent aux classes arriérées.

