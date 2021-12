Certains des ennemis républicains du présentateur de CNN, Chris Cuomo, ont eu des mots acerbes pour l’hôte libéral après qu’il a été suspendu indéfiniment cette semaine par le réseau en proie au scandale.

Cuomo a été réprimandé après que les preuves de sa forte implication dans les opérations politiques de son frère Andrew Cuomo au milieu d’allégations de harcèlement sexuel étaient trop importantes pour que CNN les ignore. L’animateur de « Cuomo Prime Time » a utilisé ses relations avec les médias pour enquêter sur les accusateurs de son frère et d’autres journalistes se penchant sur les scandales de l’ancien gouverneur de New York.

« Juste au moment où vous pensez que la réputation de CNN ne pourrait pas baisser, c’est le cas », a déclaré le sénateur Ted Cruz, R-Texas, à Fox News Digital dans un communiqué.

Avec plus de républicains à l’époque de Donald Trump faisant de la critique des médias une pierre angulaire de leurs efforts de communication, plusieurs législateurs éminents ont eu une opinion sur la suspension de Cuomo, qui se poursuivra pendant que CNN enquête sur son comportement.

La représentante Elise Stefanik, RN.Y., qui s’est heurtée à plusieurs reprises à l’ancien gouverneur Cuomo alors qu’il était en poste, a déclaré que CNN devrait immédiatement licencier le jeune Cuomo. Elle avait précédemment critiqué CNN pour lui avoir permis d’interviewer son frère plusieurs fois sans l’appuyer correctement sur ses politiques COVID-19.

« Il y a une raison pour laquelle l’audience de CNN est à un creux historique embarrassant », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « C’est parce qu’ils ont poussé la propagande, la désinformation et les théories du complot comme le dossier Steele, les messages du Parti communiste chinois et [Andrew] couronnement de Cuomo. Chris Cuomo doit être licencié immédiatement. CNN n’a aucune crédibilité à sauver. »

Après avoir « armé ses sources médiatiques », a déclaré la sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., Cuomo avait prouvé qu’il n’était pas vraiment un journaliste.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, R., a souvent contrasté dans les médias avec le gouverneur Cuomo au sujet de leurs différentes approches du coronavirus dans leurs grands États, a critiqué l’élévation des médias à son égard en 2020, affirmant qu’il était censé le blesser, lui et alors président. Atout.

« Chris Cuomo lui-même avait souvent Andrew Cuomo dans son émission CNN pour promouvoir des désastres [New York]de la réponse à la pandémie et donner à Andrew Cuomo une plate-forme pour renforcer son image injustifiée en tant que gestionnaire de crise », a déclaré la porte-parole de DeSantis, Christina Pushaw, à Fox News Digital.

Dans son annonce de la suspension de Cuomo, CNN a semblé suggérer que Cuomo l’avait induit en erreur sur la profondeur de son rôle de conseiller et d’assistant, tout en ancrant son émission la plus regardée. On ne sait toujours pas qui procédera à l’examen de Cuomo et quel sera son sort ultime à CNN.

« Le bureau du procureur général de New York a publié lundi des transcriptions et des pièces à conviction qui jettent un nouvel éclairage sur l’implication de Chris Cuomo dans la défense de son frère. Les documents, dont nous n’avions pas connaissance avant leur diffusion publique, soulèvent de sérieuses questions. Lorsque Chris nous a admis qu’il avait offert des conseils au personnel de son frère, il a enfreint nos règles et nous l’avons reconnu publiquement. Mais nous avons également apprécié la position unique dans laquelle il se trouvait et compris son besoin de faire passer la famille avant tout et le travail après. Cependant, ces documents indiquent un niveau plus élevé de participation aux efforts de son frère que nous ne le savions auparavant. En conséquence, nous avons suspendu Chris indéfiniment, en attendant une évaluation plus approfondie. «