Les énormes bonus du contrat de Cristiano Ronaldo à Manchester United qui pourraient lui rapporter des millions – Man United News And Transfer News

L’équipe de Cristiano Ronaldo a inclus un certain nombre de bonus clés dans son contrat avec Manchester United qui pourraient coûter une petite fortune au club.

Ronaldo a signé un contrat de deux ans à United le mois dernier après que le club a conclu un accord de 12,8 millions de livres sterling avec la Juventus qui pourrait atteindre un peu moins de 20 millions de livres sterling avec des ajouts.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a subi une énorme baisse de salaire pour signer pour les Red Devils, remportant 475 000 £ par semaine à Old Trafford, contre 900 000 £ par semaine qu’il gagnait à la Juventus.

Et sur la base d’un certain nombre de bonus liés aux performances, la légende portugaise pourrait repartir avec bien plus que son salaire de base.

Selon le Daily Star, Ronaldo a une clause dans son contrat qui stipule s’il remporte le Ballon d’Or, le joueur de l’année de l’UEFA ou si United remporte la Ligue des champions, il gagnera 1 million de livres supplémentaires.

Considérant qu’au moment de la rédaction de cet article, CR7 a remporté cinq Ballon d’Or, cinq Champions League et un record de trois joueurs de l’année de l’UEFA, il ne serait pas surprenant de le voir ajouter à son palmarès impressionnant.

Il n’a fallu que 47 minutes au joueur de 36 ans pour trouver le fond du filet lors de ses deuxièmes débuts contre Newcastle, ajoutant plus tard une seconde pour aider United à reprendre l’avantage lors d’une victoire 4-1.

D’autres buts de Bruno Fernandes et Jesse Lingard ont cimenté une solide victoire qui a permis aux hommes d’Ole Gunnar Solskjaer de se hisser au sommet du classement.

Solskjaer a déclaré ce qui suit à propos de son nouveau numéro sept après le match :

« Il fait ce qu’il fait. Cristiano élève tout le monde, concentre tout le monde quand il est dans le coin, il s’impose des exigences qui imposent des exigences à ses coéquipiers et à nous, et c’est pourquoi il a tant fait dans sa carrière, il a été si discipliné.

«Il a évolué, il s’est développé en tant que joueur, c’est un type de joueur différent de quand il est parti, mais c’est toujours un buteur impitoyable et clinique, et il sent les grands moments. Il flaire quand il y a un but.

“L’atmosphère autour du club a été électrique, les supporters ont vraiment apprécié les 10 derniers jours depuis qu’il a signé et il y a beaucoup d’attentes pour l’équipe aujourd’hui et il a livré.”