Les énormes plaintes des arbitres de Doc Rivers

Rivières Doc a donné un formidable spectacle dans la défaite de 76ers de Philadelphie face à Filets de Brooklyn en demandant un temps mort avec le match déjà perdu, dans le seul objectif de protester auprès des arbitres et de leur faire voir à quel point il était injuste qu’ils n’aient pas sifflé une seule faute de tout le dernier quart-temps en faveur de leur équipe. « Il est presque impossible de voir un quart entier en NBA sans qu’une équipe soit pénalisée d’une seule faute, et plus encore en chargeant notre jeu avec Embiid et dans un match égal. C’est très frustrant », a commenté sur ESPN l’entraîneur de une équipe qui lui reste 50% de victoires et qu’il doit réagir maintenant pour réorienter son chemin dans la saison.

Share