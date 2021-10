La clé pour résoudre la disparition du célibataire Louisville, la mère du Kentucky, Andrea Knabel, pourrait résider dans Finding Andrea, une nouvelle docuserie en quatre parties sur la découverte + qui débutera le 15 octobre. Avant la première, l’amie de Knabel et fondatrice de Missing in America Nancy Schaefer et son partenaire , le détective à la retraite des homicides de Denver, Joe Fanciulli, a partagé avec PopCulture.com leurs espoirs d’apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à Knabel le 13 août 2019.

Knabel était bénévole auprès de Missing in America avant sa propre disparition et était une enquêteuse talentueuse ainsi qu’une « personne qui aime s’amuser » et une mère merveilleuse, se souvient Schaefer. Ainsi, lorsqu’elle a disparu une nuit après avoir été vue pour la dernière fois aux petites heures du matin devant la maison de sa mère, où elle vivait, Knabel était « en état de choc total ».

Plus de deux ans après la disparition de Knabel, le documentaire discovery+ promet une nouvelle enquête et de nouvelles preuves suggérant que la disparition de la volontaire Missing in America pourrait être liée à ses propres enquêtes. Fanciulli a déclaré à PopCulture que même s’il n’y a pas de « fils chauds » à ce stade, il espère que la vérité sur ce qui est arrivé à Knabel n’est pas loin d’être découverte.

« Mon intuition est que quelque chose s’est passé cette nuit-là à partir du moment où Andrea était devant la maison de sa mère essayant d’entrer », a-t-il théorisé. « Ma crainte est qu’elle ait demandé de l’aide à la mauvaise personne et que cela ait pu nous mener là où nous en sommes aujourd’hui. »

Traverser le traumatisme du déballage de la disparition de Knabel est toujours difficile pour ceux qui l’aimaient, mais Fanciulli pense qu’attirer davantage l’attention sur l’affaire ne peut que contribuer à une percée. « Ma pensée, mon espoir, c’est qu’il y a une ou des personnes là-bas qui ont une connaissance directe de ce qui s’est passé cette nuit-là », a-t-il déclaré, espérant que quelqu’un possède ce « petit morceau du puzzle qui nous aidera à mettre le plus gros morceau du puzzle ensemble. »

Fanciulli pense qu’il y a des gens qui connaissent la vérité mais qui ne parlent pas aux enquêteurs par peur – bien que « par peur de quoi ou par peur de qui ils ne diront pas ». Trouver Andrea mettra, espérons-le, la pression sur eux, ou Schaefer espère, « frappera la conscience de quelqu’un » pour qu’il se manifeste. « C’est bien d’avoir peur », disait Schaefer à cette personne. « Avoir peur signifie que vous êtes sur le point de faire quelque chose de courageux. »

Trouver Andrea fait ses débuts sur discovery+ le 15 octobre. Toute personne ayant des informations sur la disparition de Knabel peut contacter le détective du métro de Louisville Bill Clark ou la ligne de renseignement anonyme du département au 502-574-LMPD. Une deuxième ligne de conseil anonyme peut être contactée via le 855-746-0846 – et Schaefer encourage les gens à laisser leurs informations sur les deux lignes de conseil.