Les enquêteurs de Madeleine McCann obtiennent un soutien majeur dans la recherche de suspects primaires

La police britannique enquêtant sur la disparition de Madeleine McCann vient de recevoir un afflux d’argent pour poursuivre l’opération Grange. Le ministère de l’Intérieur a accordé à la police métropolitaine une demande de financement supplémentaire, quelques mois après que la commissaire de la police métropolitaine, Cressida Dick, a déclaré que la recherche se poursuivrait jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fonctionnaires à pouvoir faire. McCann est portée disparue depuis mai 2007, lorsque sa famille était en vacances à Pria da Luz au Portugal.

“Le gouvernement a fourni jusqu’à 350 000 £ (environ 481 985 $) pour l’opération Grange en 2021-2022”, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur au Sun plus tôt cette semaine. “Conformément à nos processus de subventions spéciales, le financement de l’opération Grange est approuvé sur une base annuelle. Les ministres ont approuvé une demande de financement de 349 328 £ pour cet exercice.” L’opération Grange est en cours depuis 2011 et a déjà coûté aux contribuables 12,5 millions de livres sterling (environ 17,5 millions de dollars).

Les parents de McCann, Gerry et Kate McCann, ont également collecté des fonds pour une enquête eux-mêmes. En avril, des documents obtenus par The Daily Star ont montré que leur Madeleine’s Fund: Leaving No Stone Unturned Ltd avait levé 773 629 £ (environ 1,06 million de dollars) pour financer une enquête si Scotland Yard s’arrêtait un jour. Les parents de McCann auraient été informés que la police britannique traitait toujours cela comme un cas de personne disparue, et ils ne croient pas que le suspect Christian B. sera accusé de la disparition de McCann car ils n’ont pas encore trouvé de lien entre lui et leur fille. .

En mai, Dick a déclaré à l’émission de radio LBC qu’il n’y avait “pas de problème de financement” avec l’enquête de la police métropolitaine. “Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités portugaises et les autorités allemandes, et nous continuerons jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à faire”, a-t-elle déclaré, rapporte The Sun. “Il n’y a pas de problème de financement. Jusqu’à présent (nous avons) reçu un soutien chaque fois que nous avons estimé qu’il y avait une piste d’enquête à poursuivre.”

Les McCann ont marqué ce qui aurait été son 18e anniversaire le 3 mai en remerciant leurs partisans et en notant comment la pandémie de coronavirus a entravé leurs efforts au cours de la dernière année. “La pandémie de Covid a rendu cette année encore plus difficile pour de nombreuses raisons, mais heureusement, l’enquête pour retrouver Madeleine et son ravisseur s’est poursuivie. Nous gardons l’espoir, même minime, de revoir Madeleine”, ont écrit les parents de McCann. “Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous devons savoir ce qui est arrivé à notre adorable fille, quoi qu’il arrive. Nous sommes très reconnaissants à la police pour ses efforts continus.”

Les autorités allemandes sont impliquées dans l’affaire depuis que les autorités y ont lié le pédophile condamné connu sous le nom de Christian B. à la disparition de McCann. Un procureur allemand a déclaré croire que McCann est mort. “Avec le suspect, nous parlons d’un prédateur sexuel qui a déjà été reconnu coupable de crimes contre des petites filles et il purge déjà une longue peine”, a déclaré Hans Christian Wolters du parquet de Braunschweig en juin 2020, rapporte la BBC. Ils ont déclaré que le suspect vivait au Portugal au moment de la disparition de McCann.