Les enquêteurs disent qu’il est «trop tôt» pour déterminer si des arrestations seront effectuées

Alors que les détails continuent de se dévoiler sur la tragique fusillade accidentelle qui a coûté la vie à l’un d’entre eux sur le tournage de Rust, les enquêteurs s’expriment. Les autorités du Nouveau-Mexique, où le film est tourné sur place, ont déclaré mercredi 26 octobre avoir récupéré une balle. La balle aurait été tirée de l’arme utilisée par l’acteur Alec Baldwin dans la fusillade mortelle qui a tué la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, selon CBS News. le pistolet utilisé était considéré comme un pistolet à hélice mais contenait des balles réelles.

Le directeur, Joël Souza, a également été blessé. Baldwin coopère avec les autorités depuis l’incident. Le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a déclaré qu’un projectile de plomb avait été récupéré sur l’épaule de Souza. Jusqu’à présent, les enquêteurs ont recueilli environ 600 éléments de preuve. Parmi les preuves se trouve le pistolet que Baldwin aurait tiré. Il y avait aussi « des tours en direct supplémentaires possibles sur le plateau ». Tous les éléments récupérés comme preuves ont été envoyés au FBI pour analyse, selon Mendoza.

Mendoza a également déclaré qu’environ 500 cartouches de l’ensemble avaient été découvertes. On dit que l’arme est un revolver.

L’ensemble de l’incident a été critiqué par les enquêteurs, d’autres acteurs sur le plateau et des experts en sécurité. « Je pense qu’il y avait une certaine complaisance sur cet ensemble, et je pense qu’il y a des problèmes de sécurité qui doivent être résolus par l’industrie et peut-être par l’État du Nouveau-Mexique, mais je laisserai cela à l’industrie et à l’État comme à ce que ceux-ci doivent être », a déclaré Mendoza.

Bien qu’il y ait des images de scènes qui se sont produites juste avant la fusillade, Mendoza a déclaré qu’il n’y avait pas d’images de la fusillade proprement dite. Mary Carmack-Altwies, la procureure de district, a déclaré qu’il était trop tôt pour porter plainte et que l’enquête était en cours. CNN rapporte que Carmack-Altwies a été choqué par l’incident. « J’ai reçu un SMS de quelqu’un à mon bureau, et je ne le croyais pas. J’étais complètement étonné, puis je pense que j’ai reçu environ 40 SMS supplémentaires confirmant cela de la part de personnes de mon bureau. »

Elle dit également qu’elle ne pouvait pas croire à l’apparition d’un manque de protocole de sécurité, « Toute la situation m’a choqué », a-t-elle ajouté. « Je supposais, probablement avec la plupart des autres personnes dans ce pays, que les plateaux de tournage étaient beaucoup plus sûrs et protégés que je ne le pense, au moins ce film l’était. »