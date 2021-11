Les enquêteurs de Pennsylvanie attribuent au signal d’un iPad leur aide à localiser un homme et sa fille après un accident d’avion. Tel que rapporté par CNN, les enquêteurs ont utilisé le signal de l’iPad de la fille après que l’avion a disparu du radar peu de temps après son départ.

L’histoire explique que l’avion, un petit Cessna 150 monomoteur, a décollé de l’aéroport international Wilkes-Barre Scranton dans le canton de Pittston, en Pennsylvanie, dimanche, et a « disparu sur le radar peu de temps après son départ ». Le pilote et sa fille étaient les seuls passagers de l’avion.

Après la disparition de l’avion, les enquêteurs se sont lancés dans une « recherche générale » de cinq heures, se fondant d’abord sur le « dernier emplacement connu de l’avion ». Cependant, ce processus n’a abouti à aucun succès.

Après avoir interrogé le dernier emplacement connu de l’avion, les équipes de secours et une trentaine d’autres personnes ont commencé à effectuer une recherche par grille dans les bois, en faisant attention à ne pas s’étendre trop loin car il faisait temps, froid et neigeux, mais leur recherche a échoué .

Une fois que les équipes de secours ont identifié le pilote, elles ont contacté sa femme, qui attendait son mari et sa fille à leur destination, a déclaré Serafin, et ont obtenu le numéro de téléphone portable de l’homme.

[The rescue team] ont pu envoyer un ping au téléphone portable et ils ont découvert que la fille avait un iPad et avec certains iPad, vous pouvez lui envoyer des signaux et une fois que nous avons obtenu ces coordonnées, c’est là que nous les avons localisées », a déclaré le chef James Serafin du Bear Creek Volunteer Hose Company a déclaré.