Les enquêteurs du meurtre de Drakeo le souverain sont bloqués, personne ne parle

Détectives travaillant pour découvrir qui a tué Drakeo le souverain mènent une bataille difficile, ayant du mal à amener quiconque pouvant avoir des informations sur le suspect à se manifester et à parler … TMZ a appris.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … les enquêteurs s’appuient principalement sur la surveillance et les images des téléphones portables pour résoudre l’affaire. Comme nous l’avons signalé, il était poignardé dans le cou dans les coulisses du festival Once Upon A Time in LA le 18 décembre.

Nos sources disent que des détectives tentent de discuter avec des témoins de la bagarre … mais ils ne parlent pas, ce qui rend difficile/presque impossible d’attraper les coupables.

Les détectives commencent à emprunter une autre voie — cherchant à voir si le Mince 400 le meurtre pourrait être lié à la disparition de Drakeo le souverain.

Comme nous l’avons signalé, il y a beaucoup de tension entre les gangs dans la Cité des Anges ces derniers temps, les flics sont donc bien conscients du risque de représailles.

Rien n’a été rendu public pour relier les meurtres de Drakeo et Slim – mais nos sources disent que les flics ne l’excluent pas.

Snoop Dogg, Glaçon et 50 centimes figuraient parmi les actes qui devaient se produire au festival où Drakeo a été tué … Snoop a posté un message sincère, en disant: « Mes prières vont à tous ceux qui sont touchés par la tragédie. S’il vous plaît, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres et restez en sécurité. »

Il a terminé par « JE PRIE POUR LA PAIX DANS LE HIP HOP. »

Drakeo avait 28 ans.