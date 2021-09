Les enquêteurs enquêtent sur le déraillement mortel d’Amtrak dans le Montana

in

Une équipe d’enquêteurs du National Transportation Safety Board était sur le site d’un déraillement d’Amtrak dans le centre-nord du Montana qui a fait trois morts et sept autres hospitalisés dimanche, ont annoncé des responsables.

L’Empire Builder en direction ouest était en route de Chicago à Seattle lorsqu’il a quitté les voies vers 16 heures samedi près de Joplin, une ville d’environ 200 habitants.

Trevor Fossen était le premier sur les lieux. Le résident de Joplin était sur un chemin de terre près des voies samedi lorsqu’il a vu “un mur de poussière” d’environ 300 pieds de haut.

LE TRAIN AMTRAK DÉRAILLE AU MONTANA, FAISANT AU MOINS 3 MORTS

“J’ai commencé à regarder cela, en me demandant ce que c’était, puis j’ai vu que le train avait basculé et déraillé”, a déclaré Fossen, qui a appelé le 911 et a commencé à essayer de faire sortir les gens. Il a appelé son frère pour apporter des échelles pour les personnes qui ne pouvaient pas descendre après être sorties par les vitres des voitures reposant sur le côté.

Le train transportait environ 141 passagers et 16 membres d’équipage et avait deux locomotives et 10 voitures, dont huit ont déraillé, a déclaré le porte-parole d’Amtrak, Jason Abrams.

Une équipe de 14 membres comprenant des enquêteurs et des spécialistes des signaux ferroviaires examinerait la cause du déraillement sur une voie principale du chemin de fer BNSF qui n’impliquait aucun autre train ou équipement, a déclaré le porte-parole du NTSB, Eric Weiss.

Les forces de l’ordre ont déclaré que les responsables du NTSB, d’Amtrak et du BNSF étaient arrivés sur les lieux de l’accident juste à l’ouest de Joplin, où les pistes traversaient de vastes champs de blé brun doré récemment récoltés. Plusieurs grandes grues ont été amenées sur les voies qui sont à peu près parallèles à la US Highway 2, ainsi qu’un camion de gravier et de nouvelles traverses de chemin de fer.

Plusieurs wagons étaient encore visibles sur leurs flancs.

Le lieu de l’accident se trouve à environ 150 milles (241 kilomètres) au nord-est d’Helena et à environ 30 milles (48 kilomètres) de la frontière canadienne.

Le PDG d’Amtrak, Bill Flynn, a exprimé ses condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers et a déclaré que la société travaillait avec le NTSB, la Federal Railroad Administration et les forces de l’ordre locales, partageant leur “sentiment d’urgence” pour déterminer ce qui s’est passé.

“Le NTSB identifiera la ou les causes de cet accident, et Amtrak s’engage à prendre les mesures appropriées pour prévenir un accident similaire à l’avenir”, a déclaré Flynn dans le communiqué.

Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a déclaré que le BNSF préparait une piste de remplacement pour le moment où le NTSB donnerait le feu vert. “La BNSF m’a assuré qu’elle pourrait mettre la ligne en place dans les plus brefs délais”, a-t-il déclaré.

L’expert en sécurité ferroviaire David Clarke, directeur du Center for Transportation Research de l’Université du Tennessee, a déclaré que les photos des lieux de l’accident montrent que le déraillement s’est produit au niveau ou à proximité d’un aiguillage, où le chemin de fer passe d’une voie simple à une voie double.

Clarke a déclaré que les deux locomotives et les deux wagons à l’avant du train ont atteint la fente et ont continué sur la voie principale, mais que les huit wagons restants ont déraillé. Il a dit qu’il n’était pas clair si certaines des dernières voitures se sont déplacées sur la deuxième piste.

“L’aiguillage a-t-il joué un rôle ? Il se peut que l’avant du train ait heurté l’aiguillage et qu’il ait commencé à filer et que la partie arrière du train a basculé”, a déclaré Clarke.

Une autre possibilité était un défaut du rail, a déclaré Clarke, notant que les tests réguliers ne permettent pas toujours de détecter de tels problèmes. Il a déclaré que la vitesse n’était pas un facteur probable car les trains sur cette ligne sont équipés de systèmes qui empêchent les vitesses excessives et les collisions.

Matt Jones, un porte-parole du BNSF Railway, a déclaré lors d’une conférence de presse que la voie où l’accident s’était produit avait été inspectée pour la dernière fois jeudi.

En raison du déraillement, l’Empire Builder en direction ouest de Chicago se terminera à St. Paul, Minnesota, et le train en direction est partira du Minnesota.

La plupart des personnes dans le train ont été soignées et libérées pour leurs blessures, mais cinq personnes plus gravement blessées sont restées à l’hôpital Benefis Health System de Great Falls, dans le Montana, a déclaré Sarah Robbin, coordinatrice des services d’urgence du comté de Liberty. Deux étaient dans l’unité de soins intensifs, a déclaré une porte-parole de l’hôpital.

Deux autres personnes se trouvaient à Logan Health, un hôpital de Kalispell, dans le Montana, a déclaré la porte-parole Melody Sharpton.

Robbin a déclaré que les équipes d’urgence avaient lutté sans succès pour couper les voitures ouvertes avec des outils spéciaux, “ils ont donc dû transporter manuellement de nombreux passagers qui ne pouvaient pas marcher”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le shérif du comté de Liberty, Nick Erickson, a déclaré que les noms des morts ne seraient pas divulgués tant que les proches ne seraient pas informés.

Robbin a déclaré que les résidents des environs se sont précipités pour offrir de l’aide lorsque le déraillement s’est produit.

“Nous avons tellement de chance de vivre là où nous vivons, où les voisins aident les voisins”, a-t-elle déclaré.

“Les habitants ont été tellement incroyables et arrangeants”, a déclaré le passager Jacob Cordeiro sur Twitter. “Ils nous ont fourni de la nourriture, des boissons et une hospitalité merveilleuse. Rien de tel quand le meilleur se réunit après une tragédie.”

Cordeiro, originaire de Rhode Island, vient de terminer ses études universitaires et voyageait avec son père à Seattle pour célébrer.

“J’étais dans l’une des voitures de devant et nous avons été très bousculés, projetés d’un côté à l’autre du train”, a-t-il déclaré à MSNBC. Il a dit que la voiture a quitté les pistes, mais n’est pas tombée.

“Je suis un gars assez grand et il m’a soulevé de ma chaise et m’a jeté contre un mur, puis m’a jeté dans l’autre mur”, a déclaré Cordeiro.

La conseillère municipale de Chester, Rachel Ghekiere, a déclaré qu’elle et d’autres avaient aidé environ 50 à 60 passagers qui avaient été emmenés dans une école. “

Une épicerie à Chester, à environ 8 kilomètres du déraillement, et une communauté religieuse voisine ont fourni de la nourriture, a-t-elle déclaré.

Allan Zarembski, directeur du programme d’ingénierie et de sécurité ferroviaire de l’Université du Delaware, a déclaré qu’il ne voulait pas spéculer mais soupçonnait que le déraillement provenait d’un problème avec la voie ferrée, l’équipement ou les deux.

Les chemins de fer ont “pratiquement éliminé” les déraillements majeurs par erreur humaine après la mise en œuvre d’un contrôle positif des trains à l’échelle nationale, a déclaré Zarembski. Il a déclaré que les conclusions du NTSB pourraient prendre des mois.

Bob Chipkevich, qui a supervisé les enquêtes sur les accidents de chemin de fer pendant plusieurs années au NTSB, a déclaré que l’agence n’exclurait pas pour l’instant l’erreur humaine ou toute autre cause potentielle.

“Il y a encore des problèmes de performance humaine examinés par le NTSB pour s’assurer que les personnes qui font le travail sont qualifiées, reposées et le font correctement”, a déclaré Chipkevich.

Chipkevich a déclaré que l’état des voies a toujours été une cause importante d’accidents de train et a noté que la plupart des voies utilisées par Amtrak appartiennent aux chemins de fer de fret et doivent dépendre de ces entreprises pour le maintien de la sécurité.