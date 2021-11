Les enquêteurs examinent si le conducteur d’accident mortel du défilé fuyait le crime

Une scène joyeuse de fanfares et d’enfants dansant dans des chapeaux de Père Noël et agitant des pompons est devenue mortelle en un instant, alors qu’un SUV traversait des barricades et se dirigeait vers un défilé de Noël dans la banlieue de Milwaukee, tuant au moins cinq personnes et en blessant plus de 40 autres.

Les enquêteurs examinent si le conducteur du SUV aurait pu fuir un crime lorsqu’il s’est écrasé sur les spectateurs, a déclaré à l’Associated Press un responsable des forces de l’ordre informé de l’affaire. Les enquêteurs interrogeaient la personne détenue sur cet incident, que le fonctionnaire a décrit comme une altercation impliquant un couteau.

La police parcourt les rues du centre-ville de Waukesha, dans le Wisconsin, après qu’un véhicule a percuté un défilé de Noël touchant plus de 20 personnes le dimanche 21 novembre 2021. (AP Photo/Jeffrey Phelps)

Le responsable, qui a averti que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et continuait à se développer, n’a pas pu discuter de l’enquête publiquement et a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

Une vidéo montrait une femme criant : « Oh mon Dieu ! » à plusieurs reprises alors qu’un groupe de jeunes danseurs a été frappé dimanche. Un père a parlé d’aller « d’un corps chiffonné à l’autre » à la recherche de sa fille. Des membres d’un club « Dancing Grannies » figuraient parmi les personnes tuées.

La ville de Waukesha a publié dimanche soir sur ses comptes de réseaux sociaux qu’elle pouvait confirmer qu’au moins cinq personnes étaient décédées et plus de 40 avaient été blessées, tout en notant qu’elle collectait toujours des informations. Le communiqué de la ville a également noté que de nombreuses personnes se sont rendues à l’hôpital. La ville n’a divulgué aucune information supplémentaire sur les personnes décédées.

Une « personne d’intérêt » était en garde à vue, a déclaré le chef de la police de Waukesha, Dan Thompson, mais il n’a donné aucun détail sur la personne ni sur aucun motif possible. L’enquête était en cours, avec l’aide du ministère de la Justice du Wisconsin.

L’horreur a été enregistrée par le livestream de la ville et les téléphones portables des spectateurs. Une vidéo montre le moment où le SUV a franchi les barricades et le bruit de ce qui semble être plusieurs coups de feu. Thompson a déclaré qu’un officier de police de Waukesha avait tiré avec son arme pour essayer d’arrêter le véhicule. Aucun passant n’a été blessé par les coups de feu, et Thompson a déclaré qu’il ne savait pas si le conducteur avait été touché par les balles de l’officier.

Une autre vidéo montre un jeune enfant dansant dans la rue alors que le SUV passe à quelques mètres d’elle, avant de se précipiter sur les participants du défilé à quelques centaines de mètres devant lui. Une vidéo, de danseuses à pompons, se termine par un groupe de personnes s’occupant d’une fille au sol.

« Il y avait des pompons et des chaussures et du chocolat chaud renversé partout. J’ai dû passer d’un corps chiffonné à l’autre pour retrouver ma fille », a déclaré Corey Montiho, membre du conseil d’administration du district scolaire de Waukesha, au Milwaukee Journal Sentinel. « Ma femme et mes deux filles ont failli être touchées. Merci de prier pour tout le monde. S’il vous plaît, priez.

Un officier de police utilise une lampe de poche tout en cherchant des preuves dans le centre-ville de Waukesha, Wisconsin, après qu’un SUV a traversé une barricade et a percuté un défilé de Noël, blessant plusieurs personnes le dimanche 21 novembre 2021. (AP Photo/Jeffrey Phelps)

Les Milwaukee Dancing Grannies ont publié lundi matin sur leur page Facebook que certains de leurs membres figuraient parmi les morts. Le profil du groupe les décrit comme un « groupe de mamies qui se réunissent une fois par semaine pour pratiquer les routines des défilés d’été et d’hiver ».

« Notre groupe faisait ce qu’ils aimaient, se produisant devant la foule dans un défilé mettant des sourires sur les visages de tous les âges, les remplissant de joie et de bonheur », a déclaré le message.

« Ceux qui sont morts étaient des mamies extrêmement passionnées. Leurs yeux brillaient… de la joie d’être une Mamie. Ils étaient le ciment… nous tenaient ensemble.

Un prêtre catholique, plusieurs paroissiens et des écoliers catholiques de Waukesha figuraient parmi les blessés, a déclaré la porte-parole de l’archidiocèse de Milwaukee, Sandra Peterson.

Chris Germain, copropriétaire du studio Aspire Dance Center, comptait environ 70 personnes dans le défilé, dont l’âge de 2 ans était tiré dans des chariots jusqu’à l’âge de 18 ans. Germain, dont la fille de 3 ans était dans le défilé, a déclaré qu’il conduisait à la tête de leur entrée quand il a vu un SUV marron qui « vient de flamber juste devant nous ». Un officier de police est passé à la poursuite. Germain a déclaré qu’il avait sauté de son propre SUV et avait rassemblé les filles qui étaient avec lui en sécurité.

Puis il s’avança pour constater les dégâts.

« Il y avait de petits enfants allongés partout sur la route, il y avait des policiers et des ambulanciers qui faisaient la RCR sur plusieurs membres du défilé », a-t-il déclaré.

Angelito Tenorio, un conseiller municipal de West Allis qui se présente comme trésorier de l’État du Wisconsin, a déclaré qu’il regardait le défilé avec sa famille lorsqu’ils ont vu le SUV entrer à toute vitesse dans la région.

« Ensuite, nous avons entendu une forte détonation », a déclaré Tenorio. «Et après cela, nous avons juste entendu des cris et des cris assourdissants de la foule, des gens du défilé. Et les gens ont commencé à se précipiter, à s’enfuir les larmes aux yeux, à pleurer.

Un ruban de police bloque une rue de Waukesha, dans le Wisconsin, après qu’un SUV a foncé dans un défilé de Noël frappant plusieurs personnes le dimanche 21 novembre 2021. (AP Photo/Jeffrey Phelps)

Le district scolaire de Waukesha a annulé les cours lundi et a déclaré dans un avis sur son site Web que des conseillers supplémentaires seraient disponibles pour les étudiants et le personnel. La liste des entrées du défilé comprenait des entrées d’acclamation, de danse et de fanfare associées aux écoles du district.

Le gouverneur Tony Evers a déclaré que lui et sa femme, Kathy, « priaient pour Waukesha ce soir et pour tous les enfants, les familles et les membres de la communauté touchés par cet acte insensé ».

Le président Joe Biden a été informé dimanche soir, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki sur Twitter. Une assistance est offerte aux responsables locaux, a-t-elle déclaré, et « nos cœurs sont avec les familles et toute la communauté. »

Le défilé, organisé chaque année le dimanche précédant Thanksgiving, est parrainé par la Chambre de commerce de la ville. Cette année, la 59e, avait pour thème « le confort et la joie ».

Waukesha est une banlieue ouest de Milwaukee, et à environ 55 miles (90 kilomètres) au nord de Kenosha, où Kyle Rittenhouse a été acquitté vendredi des accusations résultant de la fusillade de trois hommes lors des troubles dans cette ville en août 2020.

Êtes-vous abonné aux podcasts Grio, « Chère Culture » ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !