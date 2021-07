Les enregistrements de logements neufs ont atteint leur plus haut niveau en 14 ans alors que la demande augmente

Avec une demande croissante de logements neufs, les inscriptions et les achèvements connaissent une forte croissance à travers le Royaume-Uni. Quelles sont les perspectives pour les mois à venir ?

Les dernières données du National House Building Council (NHBC), le principal fournisseur britannique de garanties et d’assurances pour les maisons neuves, révèlent que le deuxième trimestre de 2021 a été le trimestre le plus élevé pour les enregistrements de logements neufs depuis le troisième trimestre 2007. Le nombre d’enregistrements de logements a atteint un Plus haut de 14 ans de 46 452.

Dans le secteur des propriétaires occupants, 35 495 logements neufs ont été enregistrés au cours du dernier trimestre. Et 10 957 logements ont été enregistrés dans le secteur locatif, qui comprend à la fois la construction à louer et les logements abordables.

La croissance a été particulièrement forte par rapport au deuxième trimestre 2020. C’est alors que les premières restrictions de confinement étaient à leur paroxysme, et de nombreux chantiers ont été arrêtés. Les inscriptions sont en hausse de 130 %, tandis que les achèvements sont en hausse de 213 % à 34 644 logements.

Steve Wood, PDG de NHBC, a déclaré : « Les statistiques d’enregistrement de notre dernier trimestre montrent la reprise remarquable de l’industrie de la construction résidentielle depuis l’arrêt de l’activité sur le site en avril et mai de l’année dernière. Un sommet de 14 ans dans les nouvelles inscriptions à la maison est quelque chose dans l’environnement actuel. »

Quelles régions connaissent la plus forte hausse ?

Toutes les régions du Royaume-Uni ont enregistré une augmentation des enregistrements de nouvelles constructions au deuxième trimestre de cette année par rapport à la même période en 2020. La hausse la plus élevée a été observée dans le nord-est de l’Angleterre avec une croissance énorme de 436 %.

L’Écosse suivait de près avec une augmentation de 417%. Ensuite, l’Écosse et l’île de Man ont toutes deux connu une croissance de 230 %. Et le nord-ouest a enregistré une hausse impressionnante de 212%. Le niveau de croissance le plus bas a été enregistré à Londres avec une hausse de 23 %. Cela montre que le secteur de la construction de logements s’est rapidement remis de la pandémie de COVID-19.

Paul Edwards, directeur régional principal de NHBC, explique : « La confiance dans la construction de logements neufs reste forte en Angleterre au deuxième trimestre.

« La plupart des régions étant désormais comparables ou en avance sur les niveaux d’enregistrement d’avant la pandémie, les constructeurs et les développeurs continuent de répondre positivement à la demande alors qu’ils cherchent à augmenter l’offre de nouvelles maisons. »

Une demande croissante de logements neufs

Les promoteurs et les constructeurs de maisons ont répondu à la forte demande de nouvelles constructions. Et ces nouvelles données montrent que l’offre augmente rapidement pour répondre à la demande croissante.

Les acheteurs de maison et les investisseurs voient les avantages de l’achat de maisons neuves. Les nouvelles constructions sont souvent beaucoup plus attrayantes que les anciennes propriétés fatiguées. Il n’y aura généralement pas de problèmes, tels que l’humidité, la condensation ou des chaudières peu fiables et de vieux systèmes de chauffage.

Construites selon les normes les plus récentes, les nouvelles constructions sont des propriétés plus écologiques, la majorité ayant une cote d’efficacité énergétique A ou B et sont considérablement moins chères à exploiter. Cela devient une priorité plus importante pour les acheteurs, les locataires et les investisseurs immobiliers.

S’appuyant sur la demande croissante, la livraison de nouvelles constructions a même atteint le chiffre le plus élevé en plus de 20 ans. Cela montre en outre que le secteur de la construction de logements a poursuivi sa reprise après les perturbations causées par la pandémie. Et cela crée des logements supplémentaires dont nous avons grand besoin.

Steve Wood commente : « Malgré les effets combinés de la pandémie et du Brexit provoquant des pénuries de main-d’œuvre et certaines perturbations de l’approvisionnement en matériaux, les perspectives à moyen terme sont positives.