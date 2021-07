Les enregistrements de propriété à Mumbai se redressent fortement en juin par rapport aux creux de verrouillage d’avril et mai: Knight Frank

À 3 300 unités, le nombre d’appartements neufs vendus (ventes neuves) en juin 2021 a plus que doublé par rapport à 1 554 unités vendues en mai 2021 et supérieur de 348 % aux 710 unités vendues en avril 2021.

La région de Mumbai BMC (c’est-à-dire Churchgate à Dahisar et Colaba à Mulund) a enregistré des enregistrements de propriété de 7 857 unités en juin 2021, enregistrant une croissance de 47 % d’un mois sur l’autre par rapport à mai 2021 et en hausse de 327 % en glissement annuel par rapport à 1 839 unités. enregistrés en juin 2020. Les enregistrements pour juin 2021 étaient également 39% plus élevés par rapport au même mois de la période pré-pandémique de juin 2019, selon Knight Frank India.

Même si la durée du verrouillage à Mumbai était similaire à celle de l’année dernière, la reprise après l’assouplissement progressif des restrictions a été plus marquée cette fois-ci par rapport à l’année dernière.

Le gouvernement de l’État du Maharashtra avait donné en décembre 2020 une latitude de quatre mois aux acheteurs de maison pour enregistrer un bien immobilier après le paiement du droit de timbre afin d’éviter l’encombrement des bureaux d’enregistrement. Cela garantit que les acheteurs de maison qui ont acheté des résidences et payé le droit de timbre au plus tard le 31 mars 2021, disposent d’une fenêtre maximale de 4 mois jusqu’au 31 juillet 2021 à compter de la date respective de paiement du droit de timbre pour l’enregistrement de leur appartement. Avant que cette latitude ne soit permise, pour plus de 95 % des immatriculations ces dernières années, la différence entre la date de paiement du droit de timbre et la date d’immatriculation était inférieure à 10 jours et pour moins de 2 % des immatriculations, la différence était supérieure à 30 journées.

En approfondissant les données des inscriptions immobilières, il a été noté que 42% des inscriptions en juin 2021 provenaient de nouvelles ventes résidentielles conclues au cours du mois, enregistrant une nette amélioration par rapport à 29% en mai 2021 et 7% en avril 2021. À 3 300 unités , le nombre d’appartements neufs vendus (ventes fraîches) au cours du mois de juin 2021 a plus que doublé par rapport aux 1 554 unités vendues en mai 2021 et supérieur de 348 % aux 710 unités vendues en avril 2021.

Enregistrements de propriété (2020-2021)

Source : Maharashtra Govt- Dept. of Registrations and Stamps (IGR) ; Knight Frank Inde Recherche

Note- NA- Non applicable car les ventes en avril 2020 étaient de 0

La part des femmes acquéreurs de logements dans les nouvelles ventes passe de 1,8 % en mai 2021 à 4,7 % en juin 2021

Le 8 mars 2021, pour célébrer la Journée internationale de la femme, le gouvernement du Maharashtra avait annoncé une réduction de 1% du droit de timbre pour les femmes acquéreurs de maison à compter du 1er avril 2021. En conséquence, les femmes acquéreurs de maison ont constitué 6,6% des ventes de maisons neuves au mois de avril 2021 en payant un taux de droit de timbre réduit de 4% sur leur achat. En mai 2021, la part des femmes acheteuses de logement dans les 5 360 unités enregistrées en mai 2021 est tombée à 1,7 %. En juin, la part des femmes acheteuses de logements dans les 7 857 unités enregistrées est passée à 4,7 %.

Lors de l’évaluation des ventes et des données d’enregistrement depuis septembre 2020 – mars 2021, il a été observé que pendant la période de droit de timbre réduit, les ventes de maisons neuves pour ce mois dans les catégories moyennes à premium, celles coûtant 1 crore Rs et plus, constituaient une partie importante des enregistrements en tant que taux de droit de timbre plus bas sur les logements de grande valeur a conduit à une économie monétaire absolue substantielle pour les acheteurs. Cependant, depuis le retrait du droit de timbre, la balance a penché en faveur des maisons coûtant Rs 1 cr ou moins, cette catégorie représentant plus de 60% des ventes sur la période avril-juin 2021.

Cela doit être considéré comme une indication positive de la vigueur de la demande des utilisateurs finaux dans ce segment relativement abordable qui continue d’acheter malgré l’absence d’allégement des droits de timbre. À l’avenir, à mesure que le programme de vaccination prend de l’ampleur et que la normalité revient, la dynamique des ventes devrait s’accélérer, tirée par la demande du segment abordable et intermédiaire.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré : « Bien que la deuxième vague de pandémie soit plus grave que la première vague et que la durée du verrouillage et l’intensité soient similaires, il y a une croissance plus forte des enregistrements de propriété. après l’assouplissement des restrictions de verrouillage par rapport à l’année dernière. La reprise indique un changement fondamental dans le comportement des acheteurs de maison envers la possession d’une maison, une aspiration qui avait pris du recul en raison de la «culture d’ubérisation» de ces dernières années.

Ce changement de comportement a été complété par d’autres facteurs tels que les taux de prêt immobilier les plus bas jamais enregistrés, les remises offertes par les promoteurs, le temps passé à l’intérieur et la demande de logements plus grands, pour n’en nommer que quelques-uns. «Nous espérons que cette reprise se maintiendra et que l’élan s’améliorera encore en suivant le rythme de l’amélioration de la vaccination et de la reprise de l’économie. À ce stade, un stimulant de la demande du gouvernement peut assurer la pérennité de cette dynamique de reprise », a-t-il ajouté.

