Les enregistrements de Thelonious Monk Prestige

Avec son penchant pour les coiffures soignées – qui allaient des trilbies, des casquettes plates et des fedoras aux bérets, chapeaux coniques « coolie » asiatiques et calottes – Thelonious Monk a toujours coupé une silhouette distinctive et saisissante. C’est sa musique, cependant, qui lui a attiré encore plus d’attention et l’a aidé à écrire son nom dans les livres d’histoire. Bien qu’il soit devenu célèbre à l’ère du bebop au milieu des années 40, du point de vue stylistique, Monk a creusé un sillon unique qui l’a fait se démarquer de la foule. En termes mélodiques et harmoniques, il a développé un vocabulaire singulier : un vocabulaire composé de mélodies angulaires, souvent définies par de grands sauts d’intervalle, des dissonances discordantes et des accords de cluster chromatique ; rythmiquement, il combinait des éléments du style de piano à pas enjoué du début de l’époque du jazz avec la syncope de l’ère swing. Une grande partie de cette brillance est explorée dans les enregistrements Thelonious Monk Prestige, réalisés au début des années 50.

Dès ses tout premiers enregistrements solo – pour Blue Note, à la fin des années 40 – il était clair que Thelonious Monk était une nouvelle voix originale et passionnante dans le jazz, qui se démarquait des autres musiciens en créant son propre univers distinctif et très personnel. La musique de Monk n’était cependant pas sans détracteurs, et ses compositions étaient souvent mal comprises et même ridiculisées. Mais Monk n’est plus considéré comme un non-conformiste excentrique – il est plutôt vénéré comme l’un des musiciens de jazz les plus innovants et des compositeurs les plus importants.

Le 10 octobre 2017 marquait le centenaire de la naissance de Thelonious Monk. Pour célébrer cette occasion mémorable, Craft Recordings a publié un coffret vinyle de LP 10″ qui ont été publiés pour la première fois par le label de jazz indépendant de Bob Weinstock, Prestige, au cours des années 1952-54. La collection complète Prestige 10″ LP élégamment emballée se compose de cinq albums complets, Thelonious, Thelonious Monk Quintet Blows For LP, Thelonious Monk Quintet, Thelonious Monk Plays et Sonny Rollins And Thelonious Monk, présentés dans leur format original de 10″ LP du début des années 50 .

Première session d’enregistrement Prestige de Thelonious Monk

Le patron de Prestige Bob Weinstock, qui a fondé le label basé à New York en 1949, a été intrigué par Monk quand il l’a entendu jouer avec le saxophoniste Coleman Hawkins, et a amené le pianiste au label le 21 août 1952, lui signant un contrat de trois ans.

La première session Thelonious Monk Prestige a eu lieu deux mois plus tard, le 15 octobre 1952, quelques jours après le 35e anniversaire du pianiste, au studio Hackensack du studio boffin/ingénieur Rudy Van Gelder dans le New Jersey. Monk a dirigé un trio composé du bassiste Gary Mapp, né à la Barbade et élevé à Brooklyn (qui travaillait comme policier) et de la puissante percussionniste Art Blakey, alors âgé de 33 ans, qui allait cofonder The Jazz Messengers deux ans plus tard. Le trio a enregistré quatre morceaux comme premières prises, dont trois originaux de Monk : « Monk’s Dream », qui était une toute nouvelle chanson, plus « Little Rootie Tootie » et « Bye-Ya » aux accents latins, deux airs que Monk avait écrit quelques années auparavant mais jamais enregistré auparavant. La séance a été complétée par la lecture par Monk du standard « Sweet And Lovely ».

Monk retourna en studio le 18 décembre 1952 pour ajouter d’autres morceaux à ce qui allait devenir son premier LP 10 pouces pour Prestige, Thelonious. La session l’a réuni avec Gary Mapp mais a remplacé Blakey par un autre maître de la batterie en plein essor, Max Roach. Le trio a enregistré quatre autres faces, « Trinkle Tinkle », le « Bemsha Swing » teinté des Caraïbes et la ballade « Reflections », plus une interprétation sardonique de « These Foolish Things ». A sa sortie, le premier Thelonious Monk Prestige 10″ (qui a été relooké en 1954 en tant que LP 12″ appelé Thelonious Monk Trio) n’a pas ravi la plupart des critiques, mais il a continué à être considéré comme l’un des fondements clés de Monk des pierres.

Séances ultérieures : Le Thelonious Monk Quintet prend son envol

Son deuxième LP de 10 pouces pour Prestige, Thelonious Monk Quintet Blows For LP, a été enregistré à New York le vendredi 13 novembre 1953. Initialement, la journée était à la hauteur des associations superstitieuses avec la malchance : le trompettiste Ray Copeland est tombé malade et a dû être remplacé par un corniste, Julius Watkins ; puis, pour couronner le tout, Monk et le saxophoniste Sonny Rollins ont été impliqués dans un accident de voiture sur le chemin du studio. Heureusement, les deux sont sortis indemnes mais ont eu une heure de retard pour la session, où ils ont été rejoints par une section rythmique composée du bassiste Percy Heath et du batteur Willie Jones.

Le quintette a enregistré trois morceaux ensemble : les échangistes enjoués « Let’s Call This » et « Think Of » et, commémorant la date inquiétante de la session d’enregistrement, « Friday The Thirteenth », une pièce particulièrement discordante construite sur une série descendante d’accords. C’était une session qui a mis en évidence la compatibilité de Monk et Rollins en tant que collaborateurs, ce dernier démontrant à quel point il pouvait habilement naviguer dans les mélodies et les changements d’accords potentiellement délicats du pianiste (Rollins était le saxophoniste préféré de Monk).

Ray Copeland est retourné en studio, aux côtés du saxophoniste Frank Foster, du bassiste Curly Russell et du batteur Art Blakey, pour la session suivante du studio Thelonious Monk Prestige, en mai 1954, qui a produit quatre morceaux – trois airs de Monk (« We See », « Locomotive » et « Hackensack ») et un remake étonnamment radical du standard « Smoke Gets In Your Eyes ». Ils sont sortis sous la forme d’un LP de 10 pouces intitulé Thelonious Monk Quintet (plus tard étendu à six titres lorsqu’il a été réédité en tant que LP de 12 pouces).

Blakey a été retenu pour le prochain LP Prestige de Monk, les quatre pistes Thelonious Monk Plays, dont la pièce maîtresse était l’un des numéros les plus durables et les plus populaires du pianiste, « Blue Monk ». Un autre classique de Monk, « Nutty », a également été un moment fort. Le LP a été complété par le propre « Work » de Monk et le standard de jazz « Just A Gigolo », une chanson précédemment enregistrée par Louis Armstrong, Fats Waller et Art Tatum.

Thelonious Monk et Sonny Rollins

Le dernier Thelonious Monk Prestige 10″ était Thelonious Monk et Sonny Rollins. La musique enregistrée pour l’album était initialement prévue comme une session Prestige au nom de Rollins, afin de présenter le jeune saxophoniste dans un cadre de quatuor (avec le bassiste Tommy Potter et le batteur Art Taylor). Mais lorsque son pianiste, Elmo Hope, a été arrêté pour possession de drogue, Monk est venu le remplacer; en raison de la stature de Monk et de la haute estime de Rollins pour lui, le couple a partagé la facturation lors de la sortie de l’album.

Sorti pour la première fois en 1954, l’album se composait à l’origine de trois morceaux (plus tard étendus lors du redémarrage en tant que LP 12″), qui étaient tous des standards (« The Way You Look Tonight », « I Want To Be Happy » et « More Than You Savoir »). Les enregistrements ont montré comment Monk pouvait intelligemment remodeler le matériel d’autres personnes à son image tout en conservant l’esprit des airs originaux. Sonny Rollins, qui n’avait alors que 24 ans, impressionne par l’inventivité mélodique de ses improvisations.

L’héritage des enregistrements Prestige de Thelonious Monk

Après son mandat de trois ans chez Prestige, Monk est passé à de longs et fructueux séjours d’abord à Riverside puis, au début des années 60, à Columbia. Mais comme le démontre The Complete Prestige 10″ LP Collection, les côtés de Monk pour la société de Bob Weinstock ont ​​représenté des étapes importantes dans sa carrière et ont cimenté sa place en tant que voix importante et originale dans le jazz.

Plus de 60 ans après leur premier enregistrement, les disques de Thelonious Monk Prestige sonnent toujours aussi frais et vibrants, ce qui est dû non seulement à l’intemporalité de la musique de Monk – qui sonne toujours farouchement moderne – mais aussi à l’excellent niveau de Joe Tarantino. remasterisation. La collection complète Prestige 10″ LP reproduit également l’illustration et l’apparence des LP 10″ originaux, jusque dans leurs pochettes et leurs maisons de disques. L’historien érudit de Monk, l’estimé Robin DG Kelley (dont le livre de 2009, Thelonious Monk: The Life And Times Of An American Original, est considéré comme la biographie définitive du pianiste) a rédigé des notes de pochette faisant autorité pour le coffret, qui sera également disponible numériquement en audio haute résolution, ainsi que le format de téléchargement standard.

