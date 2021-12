Les enregistrements de vente de propriétés de la ville de Mumbai franchissent 1 lakh pour 2021: Knight Frank India

Avec l’élan de novembre 2021, les immatriculations de ventes ont franchi la barre des 1 lakh d’immatriculations pour 2021.

Knight Frank India, le principal cabinet de conseil en immobilier du pays, a noté que l’enregistrement des ventes immobilières de la ville de Mumbai (région MCGM) a franchi la barre des 100 000 pour la première fois en une décennie. Le précédent record des 10 dernières années était de 80 746 unités en 2018.

En novembre 2021, le marché a enregistré des immatriculations de 7 582 unités, soit une baisse de 18 % en glissement annuel par rapport au même mois de l’année dernière, lorsque le taux du droit de timbre était à son plus bas niveau de 2 %. Avec l’élan de novembre 2021, les immatriculations de ventes ont franchi la barre des 1 lakh d’immatriculations pour 2021. Les immatriculations sont plus élevées de 36% par rapport à novembre 2019, tandis que les immatriculations de janvier à novembre 2021 sont 122% plus élevées par rapport à la même période l’année dernière.

Par rapport au mois précédent, les inscriptions sont en baisse de 12% MoM. En octobre 2021, la ville avait enregistré une décennie des meilleurs enregistrements de vente de propriétés du mois d’octobre. À 8 576 unités, les immatriculations ont augmenté de 8 % en glissement annuel par rapport à octobre 2020, lorsque le taux du droit de timbre était au plus bas de 2 %.

La part du segment Rs 1 Crore et inférieur est à un plus haut de 5 mois de 58%. Au cours des 3 derniers mois, il est passé de 51 % en septembre 2021 à 53 % en octobre 2021 et s’élève désormais à 58 %.

La part de ce segment était plus faible pendant la fenêtre d’incitation des droits de timbre, lorsque de nombreux acheteurs de maisons dans les segments de taille de billet de valeur plus élevée étaient plus actifs. Cependant, depuis la reprise du taux de droit de timbre régulier en avril 2021, ce segment reste une partie dominante de la préférence des acheteurs de maison dans la ville.

Pour promouvoir le logement parmi les citoyennes, le gouvernement de l’État a introduit un taux de droit de timbre incitatif de 4 %, soit 1 % de moins que le taux de droit de timbre standard de la ville. Cependant, après la poussée initiale des inscriptions des femmes acheteuses de maison, la représentation des femmes acheteuses de maison a été faible. En novembre 2021, la part des femmes acquéreurs de maison est tombée à son plus bas niveau en 6 mois, à 2,8 %. Le plus bas précédent était de 1,8 % en mai 2021.

