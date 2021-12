Les enregistrements du système Dying Light 2 Stay Human révélés

Dying Light 2 Rester Humain Le développeur Techland a révélé la configuration système requise pour la suite du RPG d’action, et elles vont de gérable à suffisamment de puissance pour faciliter des graphismes vraiment époustouflants.

Divisées en quatre sections différentes mélangeant des paramètres bas, des paramètres élevés et des capacités de lancer de rayons, les cartes graphiques minimales absolues nécessaires pour lancer Dying Light 2 sont la NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti et l’AMD Radeon RX 560 4 Go. Pendant ce temps, si vous voulez la meilleure expérience graphique absolue avec le lancer de rayons, vous avez besoin du NVIDIA RTX 3080 10 Go, bien qu’avec des pénuries de cartes vidéo toujours en vigueur, ces paramètres seront pour très peu. Il semble que l’objectif de ces exigences matérielles soit de fournir une fenêtre aussi large que possible pour que les joueurs puissent découvrir le jeu comme ils le peuvent et le souhaitent.

Ailleurs dans la liste des exigences, alors que vous pouvez jouer à Dying Light 2 avec un disque dur ordinaire, Techland recommande fortement un disque SSD pour jouer au jeu. Et le framerate varie de 30 à 60 FPS. Le C-Engine du jeu, le moteur propriétaire de Techland, a été conçu pour être hautement évolutif.

Comme indiqué précédemment, Dying Light 2 aura un mode Performance sur les consoles se concentrant également sur une fréquence d’images élevée. Vous pouvez également jouer au jeu sur Nintendo Switch, bien que depuis le cloud. Et la durabilité des armes revient dans le jeu, alors préparez-vous à cela.

Dying Light 2 Stay Human sortira le 4 février 2022 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox X/S et PC, et aura une version cloud disponible pour la Nintendo Switch.