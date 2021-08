Les enregistrements effrayants du nouveau documentaire sur le vrai crime de Netflix horrifient les téléspectateurs

La bande clique, elle se met à vrombir et commence à lire un enregistrement. La voix obsédante dans la bande-annonce du nouveau documentaire macabre de Netflix sur le vrai crime peut alors être entendue en train d’avouer un meurtre. Sur le chemin du poste de police, Dennis Nilsen raconte comment on lui a posé une question. Parlons-nous d’un corps ou de deux ? Nilsen propose froidement cette correction : En fait… 15 ou 16. Ainsi commence Memories of a Murderer : The Nilsen Tapes, un documentaire Netflix récemment publié sur le tueur en série le plus notoire de Grande-Bretagne, qui a avoué avoir tué 15 personnes en 1983.

Souvenirs d’un meurtrier : les cassettes de Nilsen

Le documentaire est basé sur plus de 250 heures d’enregistrements inédits. Il explique comment sur une période de cinq ans, Nilsen ramasserait des jeunes hommes vulnérables. Il les a attirés chez lui. Et puis il les a étranglés, se débarrassant de leurs corps sous ses planches.

“La vérité sur comment et pourquoi il a tué a fait l’objet de nombreuses spéculations dans les livres et les documentaires au cours des décennies suivantes”, explique le matériel de presse de Netflix pour Memories of a Murderer. « Maintenant, avec un accès unique à une mine d’archives personnelles laissées dans sa cellule après sa mort, y compris plus de 250 heures de cassettes inédites de ses enregistrements privés, ce film nous emmènera dans le monde de Nilsen. D’un jeune garçon qui a grandi dans un paisible village de pêcheurs écossais à un meurtrier de sang-froid rôdant dans les rues de Londres.

Selon Esquire, la folie de Nilsen a commencé en 1978. Il fréquentait les bars gays de Londres. Et s’en est pris à des gens, y compris des garçons sans-abri et des toxicomanes, qui n’étaient pas susceptibles d’être portés disparus. Une fois qu’il les aurait attirés chez lui, il les nourrirait. Et puis les étrangler à mort après qu’ils se soient endormis.

Des créateurs de DON’T F**K WITH CATS, voici MEMORIES OF A MURDERER: THE NILSEN TAPES. Le documentaire présente l’audio de l’auto-réflexion de l’un des tueurs en série les plus prolifiques et les plus dépravés du Royaume-Uni. Disponible le 18 août sur Netflix. pic.twitter.com/aLARKCPjxa – NetflixFilm (@NetflixFilm) 27 juillet 2021

Histoires de vrais crimes

Cette nouvelle version rejoint d’autres versions Netflix très médiatisées récemment, telles que Sophie: A Murder in West Cork à propos d’un meurtre d’une brutalité choquante en Irlande dans les années 1990. Pendant ce temps, le réseau privé de Netflix : qui a tué Manuel Buendia ? raconte l’histoire d’un éminent journaliste assassiné au Mexique en 1984.

Les événements de Memories of a Murder, selon Netflix, se déroulent dans le contexte de la Grande-Bretagne des années 1980. « Quand le chômage de masse a attiré des jeunes hommes à Londres à la recherche de leur fortune, pour se retrouver démunis et une proie facile. » Le documentaire poursuit en tissant “des interviews de policiers, de journalistes, de survivants, de familles endeuillées et – pour la première fois – de la propre voix du tueur, (explorant) comment Nilsen a pu s’en tirer avec de multiples meurtres et attaques, incontestés, pour cinq ans.”

Comme nous l’avons souligné, les projets macabres de véritables crimes ne manquent pas en streaming sur Netflix. Memories of a Murder se démarque définitivement, en raison des nombreux enregistrements du tueur lui-même. Avec un détachement froid et sans émotion racontant les détails de son mal. C’est une descente vraiment déchirante au cœur des ténèbres.