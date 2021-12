Les enseignants californiens qui recrutent des étudiants dans des clubs LGBTQ+ « trompent » intentionnellement les parents : auteur

La California Teachers Association a été surprise en train d’essayer d’inciter les étudiants à rejoindre des clubs qui explorent la sexualité et l’identité de genre avec l’intention de laisser les parents dans le noir.

Abigail Shrier, auteur du livre « Dégâts irréversibles : l’engouement pour les transgenres séduit nos filles », a expliqué à « Tucker Carlson Tonight » comment l’un des syndicats d’enseignants les plus puissants du pays prévoyait de tromper les tuteurs.

« La tromperie est en fait le point », a-t-elle déclaré. « C’est explicite et, en fait… guidant spécifiquement les enseignants de tout l’État dans la tromperie des parents sur les clubs, sur les membres, même au niveau de l’école élémentaire. »

LES ÉCOLES PUBLIQUES DE CHICAGO ÉLIMINENT LES TOILETTES SPÉCIFIQUES AU SEXE POUR AUGMENTER « L’ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES »

Un conférencier du CTA a lancé l’idée en février d’organiser des réunions pour le « PRISM Club » pendant l’heure du déjeuner, afin que les élèves puissent y assister sans avoir à arriver tôt à l’école ou à rester en retard, contournant de plus la reconnaissance parentale.

Les documents d’une conférence en octobre montrent également que les enseignants ont admis avoir lu les historiques de recherche Google des élèves pour des signes d’intérêt pour les questions de genre. Shrier a révélé que dans une vidéo, un éducateur a expliqué aux autres que des élèves aussi jeunes que sept ans avaient besoin de soutien dans leur identité sexuelle.

« Et ils croient que c’est leur travail de fournir cela », a-t-elle déclaré. « Ce que fait la California Teachers Association, c’est qu’ils décident comment recruter des étudiants dans ces clubs, comment les entraîner à consolider cette identité de genre ou cette orientation sexuelle, et ils le font en trompant les parents, en disant spécifiquement aux enseignants comment garder l’existence des clubs et l’adhésion du parent. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Shrier a encouragé les parents à devenir « vraiment explicites » avec leurs enfants concernant le genre et a suggéré de retirer leurs élèves des écoles touchées, si possible.

« Ce sont des enseignants militants », a-t-elle déclaré. « Ils cherchent à éloigner les enfants des valeurs de leur foyer et à remplacer ces valeurs par les leurs. »