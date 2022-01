Les enseignants de Chicago sont les animaux de compagnie des enseignants

Mardi, 73% des enseignants de Chicago ont voté pour obliger leur district scolaire à abandonner l’enseignement en classe en faveur de l’apprentissage à distance en raison de COVID-19.

Alors, c’est officiel : certains districts scolaires publics urbains sont d’abord des programmes d’emploi et des institutions d’apprentissage en second lieu.

Le syndicat prétendait promouvoir la sécurité. Mais vraiment, le syndicat s’appuyait sur la première réponse myope officielle adoptée pour empêcher le COVID-19 à tout prix tout en ignorant les effets secondaires dangereux pour la santé des blocages.

Le Chicago Teachers Union a publié un article de 10 pages sur les «conditions sûres et équitables pour la réouverture» des écoles publiques de Chicago. Le document a fait valoir que le «racisme institutionnel» est à l’origine de l’incidence plus élevée de COVID-19 chez les enfants noirs et latinos – non perturbés par les dommages que l’apprentissage à distance pose pour les étudiants des minorités.

McKinsey a rapporté le mois dernier que les élèves des écoles à majorité noire restent cinq mois en retard par rapport à leurs niveaux historiques, tandis que les élèves des écoles à majorité blanche ont deux mois de retard – « qui creusent les écarts de réussite avant la pandémie ».

L’apprentissage à distance a privé les étudiants de la joie (et de la douleur) d’être des enfants avec d’autres enfants, et ce n’est pas sain pour la forme physique des enfants.

Un article d’août publié dans JAMA a rapporté que le surpoids et l’obésité chez les 5 à 11 ans sont passés de 36% à 45% pendant COVID-19 – les enfants en surpoids et obèses risquent de contracter un COVID-19 grave.

Le syndicat de 10 pages a également suggéré à Chicago de « financer la police » et de transférer 33 millions de dollars de la police vers les soins de santé. Le journal a conclu : « Normal ne fonctionnait pas pour nous avant. Nous ne pouvons pas revenir en arrière.

Parents de Chicago, vous êtes prévenus.

Il est à noter que plus de 90 % des enseignants de Chicago sont vaccinés, ce qui réduit considérablement leur risque de COVID-19 grave. Le district devrait s’efforcer de répondre aux besoins des personnes immunodéprimées, mais sinon traiter le personnel comme les autres travailleurs essentiels. Comme les gens qui travaillent dans les épiceries.

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a repris les rênes en coupant l’accès à la programmation à distance de Google Classroom dans le but de ramener les enseignants dans l’école. Elle a également menacé de retenir son salaire.

« Personne ne s’inscrit pour être un élève à domicile à la dernière minute », a expliqué le maire progressiste. « Nous ne pouvons pas oublier à quel point ce processus à distance est perturbateur pour les parents qui doivent travailler, qui ne peuvent pas se permettre le luxe de rester à la maison. »

Encore une fois, le préjudice du vote du syndicat tombe de manière disproportionnée sur les personnes défavorisées que le syndicat prétend défendre.

Les écoles n’auraient jamais dû être fermées après les 45 jours pour ralentir la propagation en 2020. Les Centers for Disease Control and Prevention n’ont pas recommandé la fermeture massive des salles de classe. Les directives du CDC ont plutôt recommandé de fermer les écoles pendant deux à cinq jours uniquement lorsque des cas confirmés ont été découverts ou dans les districts à forte transmission communautaire.

Mais une fois qu’une poignée d’élus a décidé d’ignorer le CDC et a ordonné la fermeture à long terme des écoles, d’autres ont succombé comme des dominos à la pensée magique que rester à la maison était la vertu publique ultime.

Chicago a été rejoint par Cleveland, Detroit, Milwaukee et Newark.

Lors de la conférence de presse de mercredi, l’attachée de presse Jen Psaki a décliné l’opportunité de défier le syndicat de Chicago lors de la conférence de mercredi. Elle dirait seulement que le président Joe Biden « veut que les écoles soient ouvertes ».

Apparemment, si les syndicats d’enseignants radicaux choisissent de priver les enfants des villes d’enseignement en classe, Biden ne veut pas devenir fou en les critiquant.

Cela laisse une ouverture pour la droite.

Corey A. DeAngelis de School Choice Now a répondu que lorsque les travailleurs de Safeway se mettent en grève, « les familles peuvent prendre leur argent ailleurs. Cette responsabilité ascendante exerce une pression » sur les employeurs.

« Le seul moyen de sortir de ce gâchis est de financer directement les étudiants et de donner aux familles les moyens d’accéder à des alternatives. »

C’est vrai. Chèques scolaires. Présenté par le Chicago Teachers Union.

