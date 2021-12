Les enseignants de Virginie ripostent après que le district scolaire envisage de mettre en œuvre un système de notation plus «équitable»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les enseignants de Virginie s’opposent à une proposition du conseil scolaire d’Arlington, en Virginie, qui mettrait en œuvre des pratiques de notation plus «équitables».

La proposition, selon la WJLA, supprimerait les pénalités de retard pour les devoirs, ne permettrait plus aux étudiants de gagner des crédits supplémentaires, permettrait de refaire un nombre illimité de devoirs et éliminerait la notation des devoirs.

Salle De Classe Vide à L’école Primaire. (Education Images/Universal Images Group via .)

Les partisans de la proposition affirment que les pénalités de retard entraînent des notes inexactes et que les étudiants disposant de moins de ressources sont pénalisés lorsque d’autres étudiants sont en mesure d’effectuer des travaux de crédit supplémentaires. De plus, il a été suggéré que les élèves ne devraient pas être notés sur les devoirs, car la peur de faire des erreurs aura un impact négatif sur leur processus d’apprentissage.

« Il n’y a pas d’étiquetage des élèves ou de classement des élèves », a déclaré le Dr Erin Russo, directrice de Discovery Elementary, lors d’une réunion sur la proposition. « C’est la propriété de ce sur quoi je dois travailler et où suis-je ? »

Cependant, les enseignants du Wakefield High School en Virginie ont envoyé une lettre au surintendant du comté d’Arlington repoussant la proposition.

« En tant qu’éducateurs ayant des décennies d’expérience dans l’APS, nous sommes extrêmement préoccupés par plusieurs changements proposés dans la nouvelle politique de notation et de devoirs », indique la lettre. « Nous pensons que ces changements auront un impact négatif sur l’apprentissage et le développement socio-émotionnel et la croissance des élèves. Les changements, s’ils sont mis en œuvre, entraîneront également une baisse des attentes élevées et de la rigueur en classe dans toutes les écoles secondaires de l’APS. »

La lettre indique que les échéances et les corrections aident les enfants à « développer des compétences organisationnelles, de gestion du temps et du stress et à devenir de jeunes adultes responsables, engagés civiquement et attentionnés » et que « pour atteindre ces objectifs, les élèves devraient être tenus responsables d’avoir terminé leur travail dans un en temps opportun et en respectant les délais raisonnablement établis par leurs enseignants. »

14 septembre 2021, Bavière, Munich : une salle de classe vide avec les chaises relevées. Photo : Peter Kneffel/dpa (Photo de Peter Kneffel/photo alliance via .)

Les enseignants ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que sans notation et sans dates limites pour les travaux, cela créerait un « scénario de cauchemar » pour l’évaluation des enseignants.

« Enfin, étant donné l’accent mis sur l’équité dans les systèmes éducatifs d’aujourd’hui, nous pensons que certains des changements proposés auront en fait un impact négatif sur la réalisation de cet objectif », ajoute la lettre. « Les familles qui ont des moyens peuvent toujours offrir des expériences académiques stimulantes et engageantes à leurs enfants et continueront de le faire, surtout si leurs enfants ne connaissent pas la rigueur attendue en classe. Plus précisément, ces familles peuvent se permettre d’embaucher des tuteurs et inscrire leur(s) enfant(s) à des activités et des camps d’enrichissement dans l’espoir de les préparer au processus de candidature/d’admission à l’université. car ils ne seront pas tenus pour responsables de ne pas terminer leurs devoirs et/ou évaluations formatives dans les délais fixés par leurs enseignants : de tels résultats sont tout sauf équitables – à l’inverse, ils offrent à nos élèves les plus nécessiteux une probabilité réduite de se préparer et de réaliser possibilités d’études postsecondaires.

Un porte-parole des écoles publiques d’Arlington a déclaré que le district était toujours en train d’évaluer les politiques actuelles de notation et de devoirs.

« Ce travail est effectué dans le cadre du travail de la commission scolaire pour mettre à jour toutes les politiques et les PIP », a déclaré un porte-parole. « Pour le moment, nous avons des conversations préliminaires avec le personnel enseignant sur ce qui est logique dans la politique et ce qui est logique dans la pratique dans les écoles. Il y a deux phases du processus avant que le conseil scolaire ne doive donner suite aux recommandations en mai. Dans le cadre de la Phase 1, nous avons fourni quelques idées au personnel comme point de départ et avons demandé à tous les enseignants responsables de l’enseignement de recueillir les commentaires du personnel de l’école sur les premières ébauches de travail. Il s’agit de la première de plusieurs occasions pour tous les enseignants de fournir des commentaires. Le personnel sélectionné de chaque bâtiment participera également directement au processus de révision de la phase 2. «