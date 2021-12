Les enseignants s’opposent à la décision de l’Université de Delhi d’organiser des examens d’entrée pour les admissions à partir de 2022

Ils ont également déclaré que l’université se précipitait dans la décision sans tenir compte du fait que l’éducation des étudiants a souffert en raison de la pandémie de Covid.

Exprimant leur mécontentement face à la décision de l’Université de Delhi d’organiser des examens d’entrée pour les cours de premier cycle à partir de l’année prochaine, les enseignants ont déclaré vendredi que cela favoriserait l’industrie du coaching et empêcherait les étudiants d’avoir accès à une bonne éducation.

Vendredi, le conseil exécutif de l’Université de Delhi a adopté la proposition de mettre en œuvre un test d’entrée commun à partir de la session universitaire 2022-2023. Deux membres s’étaient opposés à la proposition.

Le président de l’Association des professeurs de l’université de Delhi, AK Bhagi, a déclaré : « Le comité qui a été formé pour examiner le processus d’admission n’avait pas d’enseignants enseignant au niveau du premier cycle. L’université n’aurait pas dû se précipiter dans le mouvement et consulter les parties prenantes, dont le syndicat des étudiants. Cela est susceptible de créer des problèmes et peut s’avérer désavantageux pour ceux des sections économiquement plus faibles qui ne peuvent pas se permettre un encadrement et même pour les femmes des petits villages.

L’université doit être prudente lors de l’élaboration des modalités d’organisation des tests d’entrée et doit le faire avec précision, a-t-il ajouté.

Pankaj Garg, président du Congrès national indien des enseignants (INTEC), a déclaré que les tests d’entrée priveraient les étudiants des petites villes et des sections économiquement plus faibles d’avoir accès aux cours de premier cycle.

« Ils ont été tenus à l’écart de l’enseignement professionnel et maintenant nous allons les priver de cela ? Les étudiants doivent venir dans les métros pour suivre des cours professionnels. Comment leurs parents vont-ils s’en sortir ? Même si certains des parents y parviennent, qu’en est-il des autres ? dit Garg.

Il a également déclaré que le comité de neuf membres n’avait recommandé que des tests d’entrée comme solution au déséquilibre régional à la suite d’un grand nombre d’admissions du conseil d’administration du Kerala.

«Il n’y a eu aucune discussion sur la façon dont les examens d’entrée se dérouleront, s’il y aura des examens séparés pour chaque cours et comment les choses seront réglées pour les étudiants qui souhaitent changer de filière. Actuellement, les étudiants en sciences peuvent opter pour des cours d’arts et même de commerce, mais comment les choses seront-elles planifiées pour eux », a-t-il demandé.

Gary a déclaré qu’il était membre d’un comité en 2017 constitué par le vice-chancelier de l’époque Yogesh Tyagi pour étudier le système des examens d’entrée. Le comité avait alors suggéré qu’un projet pilote soit entrepris dans le cadre duquel des examens d’entrée à un cours de chaque volet devraient être organisés.

« DU prévoit d’introduire des examens d’entrée sans planification et cela entraînera des problèmes », a-t-il déclaré.

Garg a déclaré que l’université se précipitait pour mettre en œuvre les dispositions de la politique nationale d’éducation.

Abha Dev Habib, secrétaire du Front démocratique des enseignants, a déclaré qu’il s’agissait d’une décision précipitée.

« Cela est fait parce que la pression vient pour mettre en œuvre la NEP. Bientôt, une résolution d’une ligne sera adoptée selon laquelle l’Université de Delhi passera le test d’entrée commun des universités centrales (CUCET). C’est un modèle commercial et les étudiants seront obligés de suivre un coaching », a-t-elle déclaré.

« Cela va pousser les admissions dans la poche de la population urbaine », a-t-elle déclaré.

« Les étudiants ont appris via des modes en ligne et il n’y a pratiquement aucun enseignement-apprentissage. Je pense qu’une fois la situation normalisée, l’université devrait reconsidérer sa décision », a souligné Habib.

Rajesh Jha des Universitaires pour l’action et le développement (AAD) a fait écho à des points de vue similaires à ceux de ses collègues enseignants.

Il a déclaré qu’ils étaient opposés aux tests d’entrée dès le début, car seuls les étudiants anglophones, urbains et privilégiés auront accès à l’Université de Delhi.

