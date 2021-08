La chimie entre Cimino et Saisir (et après avoir vu la série elle s’étend à l’ensemble du casting) est totale, il était donc inévitable de leur demander comment vivaient les enregistrements, maintenant que les règles sanitaires sont de rigueur. Pour les scènes de baisers, avant et après, ils utilisaient un bain de bouche et gardaient une distance saine dans la mesure du possible, mais cela ne rendait pas les choses moins amusantes.

D’autant plus que dans Love, Victor, des acteurs de toutes nationalités ont convergé : “On a beaucoup de chance d’avoir un super casting. Il a partagé George, avec un si grand sourire, qu’il ne fait aucun doute qu’ils se sont bien amusés.

Outre le plaisir, la série créée par Isaac preneur et Elisabeth Berger ce sera un baume pour les adolescents et, pourquoi pas, les adultes confrontés à la décision fondamentale de “sortir du placard”. Michael et George Ils prennent très au sérieux la tâche de montrer l’amour entre deux hommes, sans clichés et avec la clarté qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se rapporter.

Michael Cimino et George Sear se déclarent alliés de la communauté LGBTQ+. (Courtoisie)

“Je pense que cette histoire est super importante parce que… surtout du point de vue de quelqu’un qui fait partie de la communauté latino (aux États-Unis). Beaucoup de gens ont peur de “sortir (du placard)” parce qu’ils pensent qu’ils peuvent perdre leur famille et ils gardent le secret, ils vivent cachés la majeure partie de leur vie, sinon la totalité.

“Et j’espère que cette série inspirera les gens de toute l’Amérique latine à montrer qui ils sont de la manière la plus authentique, à ‘sortir’ sans peur (et à ne pas rester silencieux) à cause d’un problème de religion ou à cause du machisme qui existe dans nos cultures. Je pense que cette histoire est une belle opportunité de débat, j’espère qu’un jour ils diront qu’elle a changé leur vie”, a-t-il déclaré. Michael.

George Il a accepté que dans Love… ceux qui lui en donnent l’opportunité et le voient, trouveront un moyen peu vu dans la manière de raconter une intrigue LGBTQ+ dans un Hollwood qui est encore, malheureusement, plein de préjugés. “Je pense qu’une meilleure représentation est nécessaire à l’écran, que les histoires contribuent à des personnages qui créent un impact”, a-t-il déclaré. Saisir.