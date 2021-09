Les enseignes au néon ont disparu au Japon et remplacées par des LED

Le panneau LED Glico illumine la vie nocturne d’Osaka dans cette photo d’archive de 2016. Photo : Carl Court (.)

Instagram et Pinterest regorgent de photos « néon Japon ». Les jeux vidéo présentent constamment le Japon comme une ville futuriste éclairée au néon. Mais alors que l’éclairage au néon ou au néon existe certainement encore au Japon, en particulier à Tokyo ou à Osaka, sa prévalence est loin d’être ce qu’elle était dans les décennies passées.

« Les nuits à Shibuya à Tokyo et à Dotonbori à Osaka sont toujours aussi éblouissantes, mais la principale source de lumière n’est pas le néon », a déclaré à Nikkei Riki Ono, directeur général de la Japan Sign Association. Cette image au néon du Japon, comme de nombreux clichés japonais, n’a pas changé depuis des décennies. Lorsque le Japon est représenté dans la culture populaire occidentale, les enseignes au néon sont utilisées comme signifiants. Cela peut encore être vu dans le film Netflix récemment sorti, Kate.

Le panneau indique « karaoké ». Je suis mauvais en karaoké. Capture d’écran : Netflix

Pourtant, selon l’All Japan Neon-Sign Association, le nombre d’expéditions de transformateurs d’enseignes au néon, qui alimentent les enseignes au néon, est en baisse depuis 1990. Ces mêmes chiffres d’expédition montrent qu’il y a eu une augmentation du néon au Japon à la fin des années 1960. et au début des années 70, jusqu’à la crise pétrolière de 1973, qui fit chuter les commandes l’année suivante.

Mais tout au long des années 1970 et 1980, lorsque le Japon jouissait d’une grande prospérité économique, le nombre d’enseignes au néon à travers le pays a grimpé en flèche. À leur apogée dans les années 1990, il y avait plus de 500 000 expéditions de transformateurs d’enseignes au néon. Depuis lors, à l’exception d’une augmentation en 1996, le néon est tombé à environ 20 à 30 000 expéditions de transformateurs d’enseignes au néon par an. L’apogée des néons du passé est fermement dans le rétroviseur.

Alors que le Japon pourrait être étroitement associé au néon, remerciez les Français pour son invention. Le scientifique George Claude a présenté l’enseigne au néon à l’Exposition internationale de Paris au début des années 1900. Les premières enseignes au néon sont apparues au Japon en 1926 au parc Hibiya de Tokyo, mais comme l’explique la All Japan Neon-Sign Association, ce n’est qu’aux Jeux olympiques de 1964, quand il y a eu une augmentation de la demande de publicité extérieure, que l’utilisation d’enseignes au néon a vraiment décollé au Japon.

Une grande partie de l’identité moderne du Japon s’est formée dans les années 1980 et 1990, et elle persiste encore aujourd’hui. L’impression que les villes néon du Japon ont laissée sur le monde semble indélébile. Vous pouvez sentir le néon dans le film Black Rain de Ridley Scott en 1989. Les scènes ont été tournées dans le Dotonbori d’Osaka, qui, à cette époque, était baigné de néons. Ce n’était pas un artifice.

L’un des monuments les plus célèbres d’Osaka, également à Dotonbori, est le signe Glico. Le quartier a été revitalisé il y a plus de dix ans, le plus grand changement ayant eu lieu en 2014 lorsque Glico, un célèbre fabricant de bonbons et de collations, a troqué le néon de son enseigne emblématique du coureur pour LED. Pour ceux qui vivent au Japon, cependant, ce n’était pas inattendu. Le néon avait disparu du Japon depuis des années.

L’enseigne au néon indique ici “curry”. J’adore le curry. Capture d’écran : Netflix

L’image du Japon éclairé au néon perdure. Certaines représentations modernes, comme Kate de Netflix, s’y embourbent. L’éclairage dans Kate semble être censé imiter les enseignes au néon, et à plusieurs endroits du film, il y a des néons clairement visibles, certains réels et d’autres ajoutés sur une scène sonore. « L’image flashy au néon du Japon n’a pas changé depuis Blade Runner, je suppose », a écrit un spectateur, tandis qu’un autre a répondu : « Le Japon a autant de néon ? MDR.” De nos jours, il en a certainement beaucoup moins.

Les villes japonaises éblouissent encore la nuit. Le passage aux LED était inévitable, tout comme avant lorsqu’ils sont passés des ampoules au néon. Nikkei note que même si un tube néon ne peut être qu’une seule couleur, les LED peuvent produire trois couleurs primaires, ce qui permet des affichages beaucoup plus élaborés. Peut-être plus important encore, la LED utilise un quart de l’électricité.

Il y aura toujours une place pour le néon. Il évoque la nostalgie et sa lueur chaleureuse est visuellement agréable. Le néon ne disparaîtra pas complètement du Japon. Il persiste encore, même maintenant. Mais ces jours-ci, ce n’est pas le néon qui illumine la nuit.