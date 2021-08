Les entraîneurs affirment que la volleyeuse conservatrice est une «personnalité publique» pour vaincre son costume du premier amendement .

in

Une joueuse de volley-ball universitaire qualifiée de raciste et poussée par ses entraîneurs à quitter l’équipe ne peut pas les poursuivre pour violations du premier amendement parce qu’elle est une personnalité publique, selon une nouvelle défense juridique soulevée la semaine dernière.

Les entraîneurs de l’Université d’Oklahoma, Lindsey Gray-Walton et Kyle Walton, ont déclaré que Kylee McLaughlin les avait ciblés avec un « procès stratégique contre la participation du public » en violation de la loi anti-SLAPP de l’État.

C’est la deuxième requête du couple marié pour rejeter l’affaire fédérale, mais la première à invoquer la loi sur la participation des citoyens de l’Oklahoma. McLaughlin poursuit également l’université pour avoir violé la loi de l’Oklahoma protégeant la liberté d’expression des étudiants des universités publiques et infligé intentionnellement une détresse émotionnelle.

Jonathan Turley, professeur de droit à l’Université George Washington, s’est dit étonné de l’argument de la censure inversée des entraîneurs lorsqu’on lui a montré le dossier.

“L’ironie est considérable”, a-t-il écrit dans un e-mail à Just the News. Les entraîneurs « font valoir que leurs actions présumées contre cette étudiante pour son exercice de la liberté d’expression sont elles-mêmes protégées en tant que liberté d’expression. Il ignore la position d’autorité exercée par les accusés.

McLaughlin allègue que les entraîneurs ont fait preuve de discrimination contre elle, une chrétienne conservatrice connue, pour avoir partagé son point de vue comme demandé lors d’une projection obligatoire en équipe du documentaire sur l’incarcération noire 13e après la mort de George Floyd.

Ils ont également fait pression sur elle pour qu’elle supprime un tweet se moquant de l’université rivale du Texas pour avoir envisagé la suppression de sa chanson de combat prétendument raciste, “The Eyes of Texas”, selon la poursuite.

“Nous ne pouvons pas vous sauver lorsque vous entrez dans le monde réel”, aurait déclaré Gray-Walton, l’entraîneur-chef, à McLaughlin lors d’une réunion accusatrice avec d’autres joueurs et un responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI). “Je ne suis pas sûr de pouvoir vous entraîner plus”, a déclaré Walton, l’entraîneur adjoint.

Ils lui ont donné trois options à la veille de la saison de volley-ball 2020-2021 : Redshirt la saison, s’entraîner seule avec Gray-Walton et suivre la formation DEI ; conserver sa bourse et quitter l’équipe; ou transfert dans une autre école.

Alors qu’elle avait initialement choisi de s’habiller en chemise rouge, McLaughlin a rapidement demandé un transfert sur la base d’une prétendue discrimination à laquelle elle continuait de faire face dans le programme, y compris la fausse excuse de Gray-Walton liée au COVID pour ne pas pratiquer avec elle. Elle est maintenant à l’Université du Mississippi.

Le gouverneur républicain de l’Oklahoma, Kevin Stitt, s’est rangé du côté de McLaughin lorsqu’elle a poursuivi. « Il est honteux que les jeunes sur les campus universitaires, et dans le monde d’aujourd’hui, même les classes de la maternelle à la 12e année, qui osent s’opposer à l’agenda de la gauche soient punis », a déclaré la porte-parole Carly Atchison à la Daily Caller News Foundation.

Les implications sont « effrayantes »

McLaughlin a déposé une plainte un mois avant que la Cour suprême ne décide qu’une pom-pom girl d’un lycée ne pouvait pas être suspendue de l’équipe universitaire junior pour une diatribe profane du week-end sur Snapchat après avoir échoué à faire de l’université.

Dans cette affaire, connue sous le nom de Mahanoy, le district scolaire a fait valoir que la cohésion de l’équipe annulait les droits du premier amendement de la pom-pom girl, mais la Haute Cour a conclu que sa diatribe ne menaçait pas la cohésion de l’équipe.

On ne sait pas comment le précédent pourrait affecter le cas de McLaughlin. Elle y a fait référence dans un dossier ultérieur, mais les entraîneurs ont fait valoir que l’affaire K-12 ne s’appliquait pas au contexte universitaire et qu’ils ne pouvaient pas être tenus responsables rétroactivement, même si c’était le cas.

McLaughlin a appelé les entraîneurs à appliquer sélectivement les règles des médias sociaux pour les étudiants-athlètes. Ils n’ont pris aucune mesure contre d’autres joueurs qui partageaient des opinions politiques, l’ont qualifiée de raciste ou ont menacé la cohésion de l’équipe, notamment en publiant des vidéos de joueurs buvant de l’alcool dans les vestiaires.

La première motion de renvoi des entraîneurs soulignait qu’ils avaient droit à une immunité qualifiée en tant qu’employés du gouvernement et que McLaughlin a sciemment limité ses droits de parole en rejoignant l’équipe.

La joueuse était “libre de faire des déclarations fanatiques” mais n’échappait pas “aux conséquences de la façon dont ses coéquipiers ont perçu ces déclarations”, ont-ils déclaré le 25 juin. Gray-Walton, l’entraîneur-chef, a fait une prévision “raisonnable” de “perturbation substantielle” et une menace pour le succès de l’équipe si McLaughlin restait dans l’équipe.

L’université a avancé un argument similaire, affirmant que McLaughlin « s’était fait du tort » en portant plainte et en attirant l’attention du public sur ses déclarations, notamment que les Noirs étaient « principalement incarcérés pour marijuana et drogue ». Il a également allégué qu’elle ne pouvait pas poursuivre devant un tribunal fédéral.

« Les implications de cet argument sont effrayantes », a écrit le professeur de droit Turley. “Cela suggérerait que tout athlète impopulaire peut être – et devrait être – exclu pour” cultiver une équipe gagnante “”, qu’un tel athlète blackballé soit un partisan de Black Lives Matter ou un opposant au droit à l’avortement.

La motion de rejet du 3 août, basée sur la loi sur la participation des citoyens de l’Oklahoma, a tenté de renverser le script de liberté d’expression sur McLaughlin.

Elle avait accusé Gray-Walton d’avoir publié des commentaires désobligeants sur les partisans du président Trump, notamment que “le racisme n’était pas un briseur d’accord” pour eux. L’entraîneur aurait fait pression sur les joueurs pour qu’ils s’agenouillent pendant l’hymne national lors d’une réunion conjointe avec un responsable de la DEI.

Dans un texte de groupe d’équipe qui semblait distinguer McLaughlin, l’entraîneur a déclaré que le désaccord ne serait pas toléré s’il est “enraciné dans mon oppression et mon déni de mon humanité et de mon droit d’exister”.

Le discours de l’entraîneur en tant qu’employé est protégé par le précédent de discours étudiant de 52 ans de la Cour suprême, connu sous le nom de Tinker, selon la motion. McLaughlin a lancé “un assaut contre la libre expression” de ses entraîneurs, dont le discours “n’interfère pas avec la mission” de l’université.

En vertu de la loi anti-SLAPP de l’Oklahoma, l’entraîneur parlait d’une “question d’intérêt public” car elle impliquait le bien-être de l’équipe et McLaughlin est une personnalité publique, a déclaré Gray-Walton. La joueuse s’est qualifiée de “reconnue au niveau national” dans son sport, comme le reconnaissent ses récompenses.

« La valeur des nouvelles [sic] du Texas Fight Song et du meurtre de George Floyd rendent toutes ces communications liées et en réponse à des questions d’intérêt public et de bien-être de la communauté », indique le dossier.

La Fondation pour les droits individuels dans l’éducation, qui a souvent défendu les droits d’expression des étudiants athlètes, a déclaré à Just the News qu’elle suivait l’affaire mais ne pouvait pas immédiatement commenter les arguments des entraîneurs pour limiter les droits d’expression de leurs étudiants tout en protégeant les leurs. .