Les entraîneurs dansent en NBA

Pour de nombreuses franchises NBA, la saison est terminée. Pour ceux qui ont été loin de leurs objectifs, eh bien, de nombreux changements se profilent à l’horizon. Certains ne perdent pas de temps. Alors que les playoffs de la compétition américaine ouvrent leur deuxième tour, les équipes qui ne s’affrontent pas en profitent pour se déplacer dans les coulisses. Actuellement, les Celtics, Blazers et Magic sont sans entraîneur-chef et la danse des noms commence à être importante. Celui de Boston est certainement le mouvement le plus célèbre de tous. Danny Ainge, au cours du play-in, avait déjà remarqué des changements, mais pas autant étaient attendus, ni d’une telle ampleur ni si tôt. Encore moins incluaient-ils son nom. “Nous chercherons des changements. Évidemment, je ne peux pas entrer dans les détails. Mais oui, il y aura des changements. Quelle importance ? Je ne sais pas encore. Nous verrons.” réclamé tandis que Jayson Tatum s’est déguisé en Larry Bird pour certifier sa présence en playoffs. Quelques jours plus tard, Ainge n’est plus directeur général, et voilà que Brad Stevens, l’entraîneur de la franchise jusqu’à présent, prend sa place dans les bureaux.

Coup d’effet dans l’organisation et dans la compétition. Celui qui peut aller plus loin, bien sûr, avec la nécessité du ring sur la table et une génération prometteuse de joueurs qui, après avoir caressé la gloire à de multiples reprises, sont restés plus loin que jamais. Été chargé à Boston et aussi à Portland, qui a chuté pour la cinquième fois en huit ans dans la première phase des séries éliminatoires. Pas un Damian Lillard historique, pratiquement déguisé en Dieu, ne pourrait prendre une équipe qui a atteint les finales de conférence en 2019, mais dont le véritable statut semble être celui atteint cette saison. Terry Stotts, l’entraîneur de cette séquence, appartient à l’histoire. Comme chez les Celtics, un remplaçant est recherché et les noms sont divers. Selon Adrian Wojnarowski (ESPN), avec ceux-ci : Chauncey Billups, Jeff Van Gundy, Mike D’Antoni et Juwan Howard, entraîneur des Michigan Wolverines de la ligue collégiale (NCAA). Beaucoup de candidats et aucun favori de Lillard pour combler le poste. Le joueur de franchise, dans un acte pratiquement inédit, a avoué au journaliste Chris Haynes (Yahoo) son envie que Jason Kidd devienne son prochain entraîneur pour la saison prochaine.

Kidd, Hall Of Fame et 10 fois All Star à l’époque où il a remporté le ring en 2011, avec les Dallas Mavericks, il est devenu l’un des meilleurs meneurs de l’histoire après avoir grandi à Oakland, comme Damian, pour le qui est un miroir dans lequel se regarder. Après avoir exercé comme entraîneur-chef, sans grand succès, dans les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks, Jason a ajouté les deux dernières saisons en tant qu’entraîneur adjoint des Los Angeles Lakers., où il s’est forgé une bonne réputation de lien entre le banc et les joueurs. Lillard, avec la moitié (ou la totalité) de la NBA en attente de ses mouvements (après la colère après l’élimination qui sait…), l’aime ; mais Kidd, pour sa part, s’est retiré de la position. Et c’est sur une autre liste.

Samedi, la rupture du contrat entre Steve Clifford et l’Orlando Magic, dont les chemins s’étaient croisés depuis trois saisons, a été annoncée. Deux d’entre eux, succombant au premier tour des playoffs ; le présent, et le dernier, sans atteindre la phase finale. Pour combler la vacance, cinq noms sur la scène. Certains, entrelacés avec tout ce qui précède. Stotts lui-même est l’un des candidats, comme le rapporte Sam Quinn (CBS Sports), mais aussi Jason Kidd, avec Lillard dans son sillage et, selon le journaliste lui-même, avec Boston intéressé à l’interviewer. Ils sont rejoints par Jerry Stackhouse, Adrian Griffin et Pat Delany. Le premier, sans expérience d’entraîneur-chef dans la meilleure ligue du monde mais champion de la G League 2017, a travaillé avec le président des opérations d’Orlando, Jeff Weltman, à Toronto. Le second, également issu des Raptors, aurait un profil similaire en développement de joueur, mais n’a pas d’expérience en tant que leader sur un banc. Ce dernier était aux côtés de Clifford à Orlando et à Charlotte. Dans tous les cas, et que ce soit l’un d’eux ou non, l’élu aura devant lui une longue reconstruction, qui commence par une loterie favorable au prochain Brouillon. Beaucoup de noms, des intérêts communs et trois bancs à occuper. La danse commence.