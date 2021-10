Les entraîneurs de ‘The Voice’ font rôtir Blake Shelton pour ne pas connaître l’énorme succès de Nelly

Blake Shelton est peut-être l’entraîneur le plus aguerri de The Voice, mais cela n’empêche pas la star de country d’être un peu critiqué par Kelly Clarkson, John Legend et la nouvelle venue Ariana Grande. Au cours de l’épisode de mardi du concours de chant NBC, Grande a surpris ses collègues entraîneurs avec le choix du duo de 2002 de Nelly et Kelly Rowland « Dilemma » pour Vaughn Mugol et Katherine Ann Mohler pendant le Battle Round – mais personne n’a été plus surpris que le « God’s Country » artiste.

« Ma pensée était: ‘Wow, j’ai hâte d’entendre cette chanson pour la première fois' », a admis Shelton au moment de juger la performance. Clarkson s’est immédiatement exclamé : « Avez-vous vécu sous un rocher ? comme Legend a sonné, « C’était une chanson immensément énorme. » Shelton a plaisanté en disant qu’il avait grandi dans l’Oklahoma : « Il y avait beaucoup de rochers là où j’habitais. »

.@kkmohler & @VaughnMugol n’ont PAS rendu cette décision facile pour @arianagrande. 🔥 #VoiceBattles #TeamAriana pic.twitter.com/hLwKjiTaMa – La voix (@NBCTheVoice) 13 octobre 2021

Shelton est peut-être une star du country, mais « Dilemma » n’était pas. 1 sur le Billboard Hot 100 pendant 10 semaines avant de devenir multi-platine dans le monde entier et de remporter le Grammy de la meilleure performance rap/chantée. Indépendamment du manque de connaissances de Shelton concernant la chanson, il était un grand fan de l’interprétation de Mugol et Mohler, mais a noté qu’il pensait que ce dernier « était celui qui lui a donné ce petit plus ».

Grande a accepté, choisissant Mohler comme vainqueur du Battle Round et renvoyant Mugol chez lui. « C’était tellement loin de sa zone de confort que j’ai dû l’accompagner », a noté la chanteuse des « 7 anneaux » à propos de la performance gagnante de Mohler. Les Battle Rounds de mardi ont également vu Grande choisir David Vogel plutôt que Chavon Rodgers après leur interprétation de « Sugar, We’re Goin Down » de Fall Out Boy. Alors que les téléspectateurs pensaient que Rodgers avait snobé Grande lorsqu’il s’agissait d’un câlin de sortie, le concurrent a clarifié les choses sur les réseaux sociaux le lendemain.

« Je n’ai absolument pas vu Ariana se lever pour me serrer dans ses bras », a-t-il écrit sur sa story Instagram. « J’avais les yeux baissés et je suis sorti de la scène après avoir pu la remercier pour tout ! … Ariana est tellement incroyable et je lui suis tellement reconnaissante pour tout. Je l’aime tellement. » Il a poursuivi en s’excusant auprès de Grande: « Je suis vraiment désolé d’être aveugle. Je vais rattraper ce câlin que j’ai raté la première chance que j’ai », ce à quoi le lauréat d’un Grammy a répondu: « LOVE YOU. . 🙂 Tu étais absolument incroyable! » The Voice est diffusé les lundis et mardis à 20 h PT/ET sur NBC.