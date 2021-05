Les entraîneurs d’isolement Covid Care d’Indian Railways sont désormais fonctionnels dans 17 endroits différents dans sept États

Conformément à la demande des États, le transporteur national a déplacé des entraîneurs d’isolement de soins covid dans diverses régions de l’Inde.

Dans la lutte acharnée contre la pandémie actuelle de Covid-19, les chemins de fer indiens, grâce à une action rapide et coordonnée, poursuivent leur élan pour atteindre les autorités sanitaires et les administrations des États. Conformément à la demande des États, le transporteur national a déplacé des entraîneurs d’isolement de soins covid dans diverses régions de l’Inde. Les entraîneurs d’isolement de Covid Care sont maintenant déployés dans 17 gares de sept États du pays et desservent les patients positifs à Covid. Selon le ministère des Chemins de fer, 298 autocars au total ont été remis à divers États pour la prise en charge des patients d’une capacité de plus de 4 700 lits. Vous trouverez ci-dessous les détails sur le déploiement des coachs de soins covid dans les sept États:

Les chemins de fer indiens ont déployé un total de 60 autocars dans le Maharashtra. L’établissement de santé a été témoin d’un enregistrement régulier de patients positifs à Covid à Nandrubar et d’une sortie ultérieure grâce à une certification médicale en bonne et due forme après la période d’isolement. Cumulativement, les autorités sanitaires de l’État ont enregistré 116 admissions et renvoyé 93 patients à ce jour. L’installation est maintenant utilisée par 23 patients. À Ajni Inland Container Depot, le transporteur national a placé 11 de ces autocars et les a remis à Nagpur Municipal Corporation. Dans cet établissement, neuf patients ont été admis. Maintenant, tous sont libérés après l’isolement. L’installation de Palghar est désormais fonctionnelle, où les chemins de fer indiens ont fourni 24 autocars. Dans l’État du Madhya Pradesh, 42 autocars ont été déployés. La division Ratlam a déployé jusqu’à 22 autocars avec 320 lits à la gare de Tihi près d’Indore. Jusqu’à présent, 21 patients ont été admis dans cet établissement tandis que sept patients ont obtenu leur congé. 20 coachs ont été positionnés à Bhopal, où 29 admissions et 11 patients ont été libérés selon les dernières données. Aujourd’hui, 18 patients covid utilisent cet établissement tandis que 302 lits sont encore disponibles dans cet établissement.Les chemins de fer indiens, à la demande de l’Assam, ont transféré 21 entraîneurs d’isolement à Guwahati ainsi que 20 entraîneurs d’isolement de soins covid à Badarpur près de Silchar. Il y a quelques jours, des entraîneurs d’isolement covid care ont été déployés par le transporteur national à Sabarmati, Chandlodiya et Dimapur respectivement.À Delhi, 75 entraîneurs d’isolement covid care d’une capacité de 1200 lits ont été déployés par les chemins de fer indiens, conformément à la demande du gouvernement de l’État. Pas moins de 50 autocars sont placés à la gare de Shakurbasti et 25 autocars d’isolement à la gare d’Anand Vihar. Jusqu’à présent, cinq admissions ont été enregistrées et toutes ont été libérées. Aujourd’hui, un total de 1200 lits sont disponibles.Dans l’Uttar Pradesh, 10 autocars d’isolement chacun sont placés par les chemins de fer indiens à Bareli, Faizabad, Bhadohi, Nazibabad et Varanasi, totalisant une capacité de 800 lits de soins covid dans 50 autocars. Le transporteur national a mis à disposition une flotte de plus de 4 400 de ces autocars avec environ 70 000 lits de soins covid pour servir d’unités d’isolement, selon le ministère des chemins de fer.

