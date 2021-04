Les entrées de capital-investissement dans l’immobilier en Inde augmentent de 19% en FY2021

Afflux de Private Equity, afflux de PE, investissements en PE, immobilier en Inde, ANAROCK Capital, Flux – FY20-21 Market Monitor for Capital Flows, investisseurs en private equity, opérations de PE, inscriptions de REIT

Malgré la pandémie, plus de 6,27 milliards de dollars ont été injectés dans le secteur immobilier indien en FY2021, contre 5,8 milliards de dollars en FY20 – une augmentation de 19% en un an – qui était le plus haut investissement jamais réalisé dans le secteur depuis FY16 , selon le ‘Flux – FY20-21 Market Monitor for Capital Flows’ d’ANAROCK Capital.

Contrairement à la précédente, l’exercice 2021 a vu les investisseurs de private equity se concentrer principalement sur des opérations de portefeuille dans plusieurs villes et actifs, plutôt que sur des projets ou des villes spécifiques. Ces opérations de portefeuille représentaient 73% de la part globale, avec près de 4 583 millions de dollars investis via des opérations de portefeuille dans plusieurs villes.

La taille moyenne des billets pour les transactions PE a augmenté de 62% au cours de l’exercice, passant de 110 millions de dollars en FY20 à 178 millions de dollars en FY21. La dette structurée et les actions ont connu une forte croissance au cours de l’année, à respectivement 84% et 15%. La dette structurée visait en grande partie des opérations de portefeuille plutôt que des actifs au niveau des projets.

Bien que FY21 ait été une année sans précédent en raison de la pandémie, les fonds étrangers de PE ont montré beaucoup d’optimisme pour l’Inde. Pas moins de 93% du total des investissements en PE injectés dans l’immobilier indien l’ont été par des investisseurs étrangers. En termes réels, les investissements des fonds étrangers PE ont presque doublé, passant de 3 milliards de dollars à 5,8 milliards de dollars en FY21. En revanche, les fonds nationaux de PE n’ont investi que 300 millions de dollars, contre 420 millions de dollars au cours de l’exercice 2020.

Commentant la même chose, Shobhit Agarwal, directeur général et PDG d’ANAROCK Capital, déclare: «Les fonds étrangers sont évidemment très optimistes à propos de l’Inde. Les actifs locatifs de haute qualité ont beaucoup attiré les investisseurs étrangers au cours de l’année. De plus, l’Inde a une forte demande sous-jacente pour des bureaux avec une main-d’œuvre de qualité et des loyers moyens disponibles à moins d’un dollar par pied carré et par mois. »

«Parallèlement, les inscriptions fructueuses de REIT ont fourni une bonne option de monétisation pour les investisseurs en PE, ce qui a conduit à une demande plus forte pour des actifs locatifs et commerciaux de bonne qualité», ajoute-t-il. «Une bonne valorisation d’entrée associée à la possibilité d’accumuler une saine combinaison d’actifs en portefeuille a également entraîné cette poussée des investissements étrangers en PE. Au cours de l’année, des fonds PE comme Blackstone et Brookfield ont ajouté de nombreux actifs à leurs portefeuilles existants, tandis que d’autres ont des portefeuilles de prêts OPA de NBFC.

Entre autres tendances significatives, la part des classes d’actifs comme les commerces, les commerces et les hôtels a été très bonne. Alors que la bifurcation par classe d’actifs montre un pourcentage plus faible, lorsqu’elle est considérée avec les opérations de portefeuille (où la bifurcation n’est pas disponible), la part de ces classes d’actifs est forte. Près de 66% des entrées totales (6,27 milliards de dollars) en FY21 concernaient des opérations de portefeuille dans plusieurs classes d’actifs. En revanche, au cours de l’exercice 20, sur les 5,28 milliards de dollars d’entrées totales, seuls 8% du total étaient constitués d’opérations de portefeuille.

Les 10 principales transactions à elles seules ont contribué à près de 78% des entrées totales de PE en FY2021 contre 67% en FY2020:

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.