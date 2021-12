Les entrées de capitaux propres de FPI chutent à 3,8 milliards de dollars en 2021

Les analystes disent que les investisseurs mondiaux étaient assis sur d’énormes bénéfices depuis 2015 et après une course fulgurante des marchés en 2021, les sorties de fonds au cours de l’année peuvent être considérées comme une saine prise de bénéfices par ces investisseurs.

Par Ruchit Purohit

Les flux de capitaux étrangers ont diminué au cours de l’année civile en cours après des entrées record de 23 milliards de dollars en 2020. Alors que les entrées nettes sont restées en territoire positif en 2021, il s’agit de la deuxième pire année après 2018 pour les actions indiennes en ce qui concerne les investissements de portefeuille étrangers. Les entrées nettes globales en actions au cours de l’année civile ont chuté à 3,9 milliards de dollars, les investisseurs ayant retiré 3,8 milliards de dollars au second semestre.

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont abandonné les actions indiennes après que les indices de référence ont atteint de nouveaux sommets à vie en octobre de cette année. Malgré les sorties des marchés secondaires, les FPI ont continué à miser fortement sur le marché primaire au cours de la période, montrent les données disponibles sur NSDL & CDSL. Au cours de l’année civile, les investissements de FPI sur le marché primaire ont atteint 10,7 milliards de dollars, contre 9,8 milliards de dollars en 2020.

Les analystes disent que les investisseurs mondiaux étaient assis sur d’énormes bénéfices depuis 2015 et après une course fulgurante des marchés en 2021, les sorties de fonds au cours de l’année peuvent être considérées comme une saine prise de bénéfices par ces investisseurs.

En outre, le programme de réduction des dépenses de la Réserve fédérale américaine, les perspectives de hausse des taux, l’impact continu de Covid-19 et les évaluations coûteuses des marchés indiens par rapport à d’autres marchés émergents ont également pesé sur le sentiment et maintenu les investisseurs mondiaux sur le fil au cours de l’année.

« Nous avons connu une course spectaculaire cette année civile et l’Inde était le marché le plus performant parmi tous les autres marchés émergents, nous avons donc enregistré des bénéfices vers la fin de l’année, en particulier en novembre et décembre. Il s’agit du pire flux depuis 2018 – lorsque les FPI étaient des vendeurs nets à hauteur de Rs 33 014 crore. C’est également assez surprenant, où nous avons généralement vu que lorsque le marché évolue, les flux FPI évoluent également en ligne. Il faut comprendre qu’ils sont les plus grands propriétaires d’actions en Inde, donc toute vente/augmentation est directement corrélée », a déclaré Rahul Shah, vice-président principal, chef de groupe consultatif-PCG, courtage et distribution, Motilal Oswal Financial Services, FE.

Les marchés primaires ont toutefois bénéficié d’un intérêt accru de la part de ces investisseurs au cours de l’année civile 2021 avec des entrées de 10,7 milliards de dollars au cours de la période. Il est intéressant de noter qu’entre octobre et novembre, une grande partie des investissements étrangers ont été détournés vers les marchés primaires des marchés secondaires, car certaines émissions publiques importantes comme Paytm, Nykaa et d’autres grandes sociétés technologiques du nouvel âge ont exploité les marchés des capitaux.

Au cours de l’année civile précédente, les investisseurs non-résidents ont acheté des actions indiennes d’une valeur de 23,37 milliards de dollars au cours de l’année 2020, ce qui est jusqu’à présent le meilleur après 2012, montrent les données disponibles sur les dépositaires. Environ 26% des entrées au cours des 30 dernières années par les FPI en actions indiennes se sont produites entre 2020-2021. En outre, selon un rapport publié par CLSA en novembre, au cours des 12 mois d’avril 2020 à fin mars 2021, les achats nets d’actions indiennes par les investisseurs non résidents ont bondi de 38,4 milliards de dollars (ou de 1,8 % de la capitalisation boursière totale). contre un total de 8,7 milliards de dollars enregistré au cours des cinq années précédentes.

