Ondulation (XRP)

Les entrées de crypto-monnaie enregistrent un sommet en cinq semaines; XRP capte l’intérêt institutionnel

Les entrées dans les produits d’investissement d’actifs numériques ont totalisé 233 millions de dollars la semaine dernière, les plus importantes depuis début mars. Cependant, il est loin d’être le record d’afflux enregistré à la fin de janvier. CoinShares, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs cryptographiques, a écrit dans son rapport hebdomadaire:

«Nous pensons que ce regain d’appétit récent pour les actifs numériques est dû à une combinaison de l’acceptation croissante des investisseurs institutionnels, des craintes d’inflation et de la dynamique des prix.»

La semaine dernière, l’action des prix a également poussé les actifs sous gestion à plus de 64 milliards de dollars pour la première fois.

Ce qui est encore plus intéressant, ce sont les actifs cryptographiques dans lesquels les fonds ont afflué. Bitcoin (BTC), sans aucun doute, continue de voir les entrées les plus importantes de 108 millions de dollars, avec Ethereum (ETH) juste derrière à 65 millions de dollars. Cette fois, d’autres altcoins ont également capté l’intérêt des institutions, avec XRP, que CoinShares vient de lancer un ETP XRP, étant le plus populaire de tous. BTC 0,45% Bitcoin / USD BTC USD 55 252,21 USD

248,69 $ 30,45% Volume 65,26 b Variation 248,63 $ Ouverture 55 252,21 $ Circulation 18,69 m Capitalisation boursière 1,03 t 21 min Les entrées de crypto-monnaie enregistrent un sommet en cinq semaines; XRP capte l’intérêt institutionnel 50 min WeWork pour accepter Bitcoin, Ether, USDC et PAX comme paiement et les HODL sur le bilan 1 h Venmo permet à ses 70 millions de clients d’acheter, de conserver et de vendre de la crypto directement dans l’application ETH 2,68% Ethereum / USD ETHUSD $ 2,180.67

58,442,68 $% Volume 36,38 b Variation 58,44 $ Ouvert 2 180,67 $ Circulation de 115,55 m Capitalisation boursière 251,97 b 21 min Les entrées de crypto-monnaie enregistrent un sommet en cinq semaines; XRP capte l’intérêt institutionnel 50 min WeWork pour accepter Bitcoin, Ether, USDC et PAX comme paiement et les HODL sur le bilan 1 h Venmo permet à ses 70 millions de clients d’acheter, de conserver et de vendre de la crypto directement dans l’application XRP 2,77% XRP / USD XRP USD 1,33 USD

0,042,77 $% Volume 15,62 b Variation 0,04 $ Ouverte 1,33 $ En circulation 45,4 b Capitalisation boursière 60,21 b 21 min Les entrées de crypto-monnaie enregistrent un sommet en cinq semaines; XRP capte l’intérêt institutionnel 1 h Célébration du DogeDay: les entreprises annoncent le soutien de DOGE, le réseau gagne en traction 22 h Le volume de recherche Google pour la crypto-monnaie en Turquie est à une ATH après l’interdiction de paiement

XRP a enregistré des entrées hebdomadaires de 33 millions de dollars, doublant presque ses actifs sous gestion à 83 millions de dollars.

Des afflux ont également été observés à Tezos (XTZ) à 7 millions de dollars, Polkadot (DOT) à 5 millions de dollars, Bitcoin Cash (BCH) à 4 millions de dollars et Binance (BNB) à 3 millions de dollars. Les autres actifs cryptographiques ont collectivement enregistré des entrées de 6 millions de dollars. XTZ -3,64% Tezos / USD XTZ USD 5,47 USD

– $ 0,20-3,64% Volume 750,14 m Variation – 0,20 $ Ouvert 5,47 $ Circulation 767,09 m Capitalisation boursière 4,2 b 21 min Les entrées de crypto-monnaie enregistrent un record de cinq semaines; XRP capte l’intérêt institutionnel 4 d Géant bancaire européen, Société Générale, émet un jeton de sécurité sur Tezos Blockchain 1 w Crypto Hardware Wallet Trezor apporte la confidentialité à ses utilisateurs avec CoinJoin & CoinControl BCH 6,46% Bitcoin Cash / USD BCH USD $ 943.53

60,95 $ 6,46% Volume 8,08 b Variation 60,95 $ Ouverture 943,53 $ Circulation de 18,71 m Capitalisation boursière 17,66 b 21 min Les entrées de crypto-monnaie enregistrent un sommet en cinq semaines; XRP capte l’intérêt institutionnel 1 h Venmo permet à ses 70 millions de clients d’acheter, de conserver et de vendre de la crypto directement dans l’application 4 d Chainlink publie un livre blanc 2.0, prêt à révolutionner l’industrie DeFi grâce à des oracles décentralisés BNB 7,69% Binance Coin / USD BNB 530,87 USD

40,827,69 $% Volume 6,91 b Variation 40,82 $ Ouvert 530,87 $ Circulation 153,43 m Capitalisation boursière 81,45 b 21 min Les entrées de crypto-monnaie enregistrent un sommet en cinq semaines; XRP capte l’intérêt institutionnel 1 h Binance embauche l’ancien principal régulateur bancaire américain, Brian Brooks en tant que PDG de sa bourse américaine 1 h Célébration du DogeDay: les entreprises annoncent le soutien de DOGE, le réseau gagne du terrain

Le volume des transactions pour ces produits d’investissement en actifs numériques était également élevé, totalisant 4,8 milliards de dollars. Vu pour la dernière fois début février 2021, ce niveau représente une hausse de 59% par rapport à la semaine dernière.

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.