Les entrées de crypto ont atteint 4,9 milliards de dollars à la mi-avril – Données sur les parts de pièces de monnaie

Bitcoin

Les entrées dans les fonds et produits de crypto-monnaie ont atteint 4,9 milliards de dollars au 16 avril, le rythme de l’augmentation ralentissant un peu au cours des deux premières semaines du mois après avoir atteint des niveaux records au premier trimestre, ont montré mardi les données du gestionnaire de devises numériques Coinshares.

Les entrées au cours des deux premières semaines d’avril ont atteint environ 400 millions de dollars à 4,9 milliards de dollars, soit environ 9% de plus qu’un sommet historique de 4,5 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l’année.

Le rythme des entrées s’était déjà modéré au premier trimestre, après un bond de 240% au quatrième. Lire la suite

Cela dit, les entrées de la deuxième semaine d’avril ont totalisé 233 millions de dollars, le plus important depuis début mars, a déclaré Coinshares.

La hausse du Bitcoin a également ralenti au cours des deux premières semaines du mois, ne progressant que de 5,7%, bien qu’elle ait atteint un record d’un peu moins de 65000 $ au cours de cette période. Après avoir atteint ce sommet historique la semaine dernière, le bitcoin a plongé de près de 18% en six jours. Bitcoin a enregistré pour la dernière fois une hausse de 0,8% à 56161 $.

«Il y avait… des signes d’exubérance excessive sur le marché et une correction semblait imminente», a déclaré Pankaj Balani, directeur général de Delta Exchange, une plateforme de négociation de dérivés cryptographiques.

Les flux de la semaine dernière étaient plus répartis pour inclure d’autres actifs numériques en dehors de Bitcoin et d’Ethereum.

Le Bitcoin a toujours enregistré les plus gros afflux de 108 millions de dollars, et l’ethereum a accumulé 65 millions de dollars. Mais les investisseurs ont versé de l’argent dans d’autres jetons numériques, notamment Bitcoin Cash, Polkadot, Binance et Tezos, selon les données de Coinshares.

Les actifs cryptographiques sous gestion (AUM) ont également atteint un sommet de 64,2 milliards de dollars, selon les données. Au premier trimestre, l’actif sous gestion du secteur était de 59 milliards de dollars. L’an dernier, les actifs sous gestion du secteur ont atteint 37,6 milliards de dollars.

Grayscale est toujours le plus grand gestionnaire de devises numériques, avec 49,5 milliards de dollars d’actifs à la deuxième semaine d’avril, tandis que CoinShares, le deuxième plus grand et le plus grand gestionnaire d’actifs numériques européens, supervise environ 5,7 milliards de dollars d’actifs.

XRP a été l’actif numérique le plus populaire ces dernières semaines avec des entrées hebdomadaires de 33 millions de dollars, doublant presque ses actifs sous gestion à 83 millions de dollars.