Les entrées de fonds communs de placement en actions chutent à Rs 28 671 cr en octobre

Les sentiments positifs et la reprise des marchés boursiers ont également continué d’attirer les investisseurs dans les fonds communs de placement axés sur les actions en octobre 2021. Cependant, le montant des entrées nettes a baissé à partir de septembre. Cela pourrait être dû au fait que les investisseurs enregistrent des bénéfices avec des marchés se négociant près de leurs plus hauts historiques. De plus, de nombreux investisseurs auraient choisi de rester à l’écart compte tenu des valorisations plus élevées. Cela est évident car le fonds mobilisé est passé de Rs 36 656 crore en septembre à Rs 28 671 crore en octobre.

« La reprise des activités et la reprise de la campagne de vaccination ont amélioré les perspectives de croissance. Cela a aidé les marchés à atteindre de nouveaux sommets historiques sur les attentes de reprise économique, écartant ainsi le risque d’une éventuelle troisième vague de la pandémie et d’autres préoccupations dans l’intervalle. Cette course haussière séculaire sur les marchés et les rendements élevés ont attiré plusieurs investisseurs vers les fonds communs de placement d’actions, comme moyen de participer et de profiter de la reprise des marchés d’actions », a déclaré Himanshu Srivastava, directeur associé – Manager Research, Morningstar Inde, commentant sur les données mensuelles AMFI du 21 octobre.

« Les rendements relativement inférieurs des investissements traditionnels ont également fait des fonds communs de placement d’actions une destination d’investissement attrayante pour les investisseurs. De plus, avec la croissance constante du portefeuille SIP, les fonds axés sur les actions reçoivent des flux importants depuis mars 2021 », a-t-il ajouté.

Il s’agit du huitième mois consécutif de collecte nette dans les fonds axés sur les actions. Depuis mars de cette année, le segment a reçu un afflux net de Rs 73 766 crore, soulignant ainsi les sentiments positifs des investisseurs. Avant cela, les fonds axés sur les actions ont enregistré des sorties nettes pendant huit mois consécutifs de juillet 2020 à février 2021, perdant 46 791 crores de roupies. De toute évidence, la tendance s’est maintenant inversée.

À l’exception des catégories Dividend Yield et ELSS, toutes les autres catégories d’actions ont enregistré des entrées nettes en octobre. Les NFO ont également continué de susciter un vif intérêt de la part des investisseurs. Les fonds à gestion passive continuent de susciter l’intérêt des investisseurs en raison de la forte reprise des indices boursiers. Au cours du mois, 4 fonds indiciels et 3 autres fonds ETF ont été lancés, qui ont accumulé cumulativement 1 119 crore de Rs. Par conséquent, la catégorie des fonds indiciels et autres ETF a reçu un afflux net de Rs 3 514 crore et Rs 5 427 crore, respectivement.

« Les fonds sectoriels/thématiques continuent d’attirer les investisseurs, la plupart d’entre eux profitant largement de la récente reprise du marché. Cependant, les investisseurs doivent être judicieux lorsqu’ils investissent dans ces fonds, car ils sont de nature cyclique et ont tendance à comporter un risque plus élevé que les fonds d’actions diversifiés ordinaires. Ces fonds sont destinés aux investisseurs qui comprennent le secteur sous-jacent ou qui disposent des bons conseils pour prendre des décisions d’investissement éclairées », a expliqué Srivastava.

Compte tenu de la reprise généralisée des marchés, les investisseurs continuent d’investir dans les fonds Flexi Cap pour tirer parti des opportunités d’investissement qui se présentent dans tous les segments de marché, à savoir les grandes, moyennes et petites capitalisations.

