Les entrées institutionnelles dans la crypto ont atteint leurs plus bas niveaux depuis octobre

Les flux de capitaux vers les produits d’investissement en crypto-monnaie ont de nouveau augmenté la semaine dernière, bien que le rythme de croissance ait ralenti depuis le début de l’année, marquant peut-être un sommet local de la demande institutionnelle.

Les entrées nettes ont totalisé 21 millions de dollars pour la semaine se terminant le 27 mars 2021, selon Coinshares, un gestionnaire d’actifs numériques européen. C’était le niveau le plus bas depuis octobre 2020, lorsque Bitcoin (BTC) se négociait à moins de 14000 $.

Associé à de faibles volumes d’investissement, l’appétit des investisseurs pour les actifs cryptographiques semble avoir diminué. La baisse a coïncidé avec la performance médiocre des prix d’actifs majeurs tels que Bitcoin et Ethereum (ETH), qui n’ont pas été en mesure de tester de nouveaux sommets ces dernières semaines. Les volumes d’échanges quotidiens pour les produits d’actifs numériques sont tombés à 788 millions de dollars la semaine dernière, contre 900 millions de dollars pour l’ensemble de 2021.

Coinshares a noté que la prise de bénéfices était également en jeu alors que les investisseurs assis sur d’importants gains non réalisés ont décidé d’en retirer une partie.

«Nous avons récemment assisté à une réduction significative des entrées et, dans certains cas, des sorties, pour les produits d’investissement pré-2016 plus grands et plus anciens», a déclaré le gestionnaire d’actifs, ajoutant:

«… nous pensons que cela est dû au fait que les investisseurs sont assis sur des gains sur plusieurs années en prenant des bénéfices.

Bien que les produits d’investissement Bitcoin aient généré près de la moitié du total des entrées hebdomadaires, sur une base ajustée en fonction de la capitalisation boursière, les produits Ethereum étaient les plus populaires. Les entrées dans les fonds d’investissement ETH ont augmenté de 5,4 millions de dollars la semaine dernière.

Les entrées totales ont augmenté pour 21Shares et le fonds négocié en bourse Purpose, mais ont diminué pour CoinShares et pratiquement stables pour Grayscale.

Malgré le léger recul des entrées, les investisseurs institutionnels restent une force motrice derrière le marché haussier de la crypto-monnaie. Comme Coinshares l’a rapporté la semaine dernière, les actifs cryptographiques détenus par les gestionnaires d’investissement institutionnels ont dépassé 57 milliards de dollars. Et tandis que Bitcoin et Ethereum continuent de se négocier en dessous de leurs plus hauts historiques, la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie a atteint des niveaux presque records lundi. La capitalisation boursière totale de la cryptographie a culminé juste au nord de 1,83 billion de dollars, selon CoinMarketCap.