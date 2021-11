Les entrées nettes dans les OPC actions reculent en octobre

Le fonds de fonds, les fonds indiciels et les ETF ont également signalé des entrées et ont collectivement enregistré des flux de 10 758,85 crores de roupies au 31 octobre.

Les entrées nettes dans les fonds communs de placement axés sur les actions ont diminué à 5 214,87 crores de roupies en octobre, contre 8 677,41 crores de roupies en septembre, les investisseurs continuant à enregistrer des bénéfices. Les données publiées par l’Association des fonds communs de placement en Inde (Amfi) montrent qu’à l’exception des programmes ELSS et value/contra, tous les autres programmes ont enregistré des entrées positives au cours du mois. La catégorie hybride a continué d’enregistrer des flux, à l’exception de l’arbitrage et de l’hybride agressif/équilibré. Le fonds de fonds, les fonds indiciels et les ETF ont également signalé des entrées et ont collectivement enregistré des flux de 10 758,85 crores de roupies au 31 octobre.

Les actifs sous gestion moyens (AUM) et les AUM nets du secteur des fonds communs de placement ont atteint des niveaux records de Rs 38,21 lakh crore et Rs 37,33 lakh crore, respectivement, au 31 octobre, selon les données d’Amfi publiées mercredi.

«Dans l’ensemble, l’envie d’investir dans les actions se poursuit avec des ventes nettes positives de Rs 5 200 crore dans des fonds d’actions purs. Cependant, dans le même temps, nous voyons un élément de réservation de bénéfices avec un remboursement absolu plus élevé de Rs 23 500 crore », a déclaré Akhil Chaturvedi, directeur commercial de Motilal Oswal AMC.

Les SIP ont affiché des chiffres records, le nombre de comptes SIP atteignant un niveau record à 4 64 30 598 en octobre, contre 4 48 97 602 en septembre. Les AUM SIP ont franchi la barre des Rs 5,5 lakh-crore à Rs 5,53 532,08 crore au cours de la même période.

« Il est encourageant de voir les investisseurs faire des choix mûris en optant pour des programmes qui offrent une combinaison prudente de dettes et de fonds propres grâce à des programmes d’avantages équilibrés et des programmes de flexi-cap… », a déclaré NS Venkatesh, directeur général.

de l’Amfi.

