Les entrepreneurs devraient saisir les opportunités issues de la fermeture d’usines en Chine : Narayan Rane

Selon une enquête de Gartner menée auprès de 260 leaders mondiaux de la chaîne d’approvisionnement en février et mars de l’année dernière, 33% avaient déplacé leurs activités d’approvisionnement et de fabrication hors de Chine ou prévoient de le faire au cours des deux ou trois prochaines années. (Image : Twitter/Narayan Rane)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le ministre des MPME, Narayan Rane, a exhorté les entrepreneurs indiens à saisir l’opportunité qui a émergé de la fermeture d’usines en Chine. Rane, s’adressant samedi à l’Institut indien de développement de l’entrepreneuriat (EDII), a déclaré qu’il avait exhorté les promoteurs d’entreprises à fabriquer des produits en Inde dont la production a été fermée en Chine, ainsi qu’à commercialiser ces produits et à les exporter dans le monde.

« La production en Chine est au top au niveau mondial. La Chine détient une part de 64% de la production mondiale mais actuellement, de nombreuses entreprises ferment (en Chine) et leur production a été arrêtée. J’ai exhorté les moyennes et grandes entreprises à fabriquer des produits en Inde dont les usines ont été fermées en Chine », a déclaré Rane. S’adressant à l’événement sur le rôle des MPME dans l’amélioration de la croissance du pays, le ministre a ajouté que « nous devrions également commercialiser la production (de ces biens) dans les pays où ils sont commercialisés et également exporter (les). La part de l’Inde dans la fabrication mondiale est de 6 pour cent et si nous la portons à 10-11 pour cent, alors notre PIB augmentera également et nous deviendrions Atmanirbhar.

Selon une enquête menée par Gartner, Inc. auprès de 260 leaders mondiaux de la chaîne d’approvisionnement en février et mars de l’année dernière, 33% avaient déplacé leurs activités d’approvisionnement et de fabrication hors de Chine ou prévoient de le faire au cours des deux ou trois prochaines années. Covid n’était que l’une des nombreuses perturbations, tandis que les coûts tarifaires et les problèmes de résilience étaient les principales raisons pour lesquelles les entreprises cherchaient d’autres emplacements.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« Nous avons constaté que les tarifs imposés par les gouvernements américain et chinois au cours des dernières années ont augmenté les coûts de la chaîne d’approvisionnement jusqu’à 10 % pour plus de 40 % des organisations. Pour un peu plus d’un quart des personnes interrogées, l’impact a été encore plus élevé », a déclaré Kamala Raman, analyste principale chez Gartner Supply Chain Practice, dans le rapport d’enquête. « Les emplacements alternatifs les plus populaires sont le Vietnam, l’Inde et le Mexique. La deuxième raison principale pour laquelle les entreprises quittent la Chine est que les dirigeants de la chaîne d’approvisionnement veulent rendre leurs réseaux plus résilients », avait déclaré Raman.

Rane a également noté que les entrepreneurs doivent adopter les dernières technologies et machines pour la production de biens qui ne sont plus fabriqués en Chine afin de fournir des produits de qualité et de conquérir les marchés mondiaux. « Un environnement industriel en pleine croissance aide à stabiliser la société avec des solutions innovantes. Il inspire également la jeune génération à penser de manière créative. Par conséquent, il est important de se concentrer sur la croissance des MPME.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.