Les entrepreneurs et les indépendants demandent la prolongation du moratoire sur les faillites pour éviter une vague de faillites en 2022

18/11/2021 à 08:33 CET

David Page / Cristina Gallardo

Depuis le début de la pandémie, le Gouvernement enchaîne moratoires sur les faillites éviter une escalade des fermetures d’entreprises frappées par l’arrêt ou la baisse d’activité pendant la crise. Depuis avril 2020, en plein premier état d’alerte, ces moratoires ont été prolongés qui permettent aux entreprises qui seraient viables dans des conditions commerciales normales de ne pas demander la faillite et que leurs créanciers ne peuvent pas non plus l’activer.

L’objectif de la mesure, telle que proposée par l’Exécutif, est de maintenir l’activité des entreprises et l’emploi tout en retrouvant les niveaux d’activité d’avant la crise. C’est-à-dire donner des instruments juridiques aux entreprises pour éviter une cascade de faillites de entreprises et faciliter les accords de refinancement et les accords extrajudiciaires.

Le moratoire actuel sur les faillites prendra fin le prochain 31 décembre et auprès des associations professionnelles, ils commencent à se mobiliser pour obtenir une nouvelle extension de la mesure. Entrepreneurs et indépendants réclament une prolongation de la suspension de l’obligation de déposer un bilan pour éviter une vague de faillites d’entreprises au début de l’année prochaine et l’effondrement des juridictions chargées de gérer les faillites.

De l’employeur CEOE et de la Fédération des Associations de travailleurs Travailleur indépendant (À) Il est précisé que le ministère des Affaires économiques, commandé par la vice-présidente Nadia Calviño, devra prolonger le moratoire sur les faillites au-delà de cette année en raison du nombre énorme d’entreprises toujours en difficulté et qui sont toujours couvertes par des systèmes d’aides (notamment les ERTE liés au Covid, désormais prolongé jusqu’à fin février prochain tout en travaillant sur un nouveau système ERTE qui est permanent).

« Mettre fin au moratoire sur les faillites dans les circonstances économiques actuelles n’a pas de sens. Elle doit être maintenue jusqu’à ce que les entreprises se comportent une fois les aides retirées et jusqu’à ce que la reprise économique soit complète. Sinon, les tribunaux vont être débordés & rdquor;, soutient-il Celia Ferrero, vice-présidente de l’ATA. « Le moratoire devrait être maintenu tout au long de 2022 & rdquor ;, peine. Une prolongation d’une année entière dans la lignée de la prolongation précédente, approuvée par le Gouvernement mi-mars et jusqu’à fin 2021, mais qui risque d’être excessive.

Cependant, CEOE et ATA gèrent tous deux un autre scénario qu’ils considèrent presque inaliénable pour des raisons pratiques et opérationnelles : prolonger le moratoire au moins jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme de la loi sur les faillites préparé par les ministères de la justice et des affaires économiques et qui servira à transposer la directive européenne sur les restructurations d’entreprises.

Bien que les entrepreneurs et les indépendants rejettent certaines des mesures inscrites dans le projet de loi du Gouvernement (le maintien du privilège des dettes publiques auprès du Trésor et de la Sécurité sociale en cas de restructuration ou de seconde chance, l’absence d’un système d’alerte précoce, éliminer la figure de l’administrateur de la faillite dans les faillites de micro-entreprises& mldr;), reconnaissent que le règlement comprendra des avancées telles que l’élaboration de plans de restructuration en tant qu’instruments de pré-faillite, certaines améliorations du mécanisme de la seconde chance ou des changements pour rationaliser le processus de faillite. Par conséquent, les employeurs comprennent que cela n’a aucun sens de mettre fin au moratoire sur les faillites si la réforme de la législation est en vigueur.

La ruée du gouvernement

La nouvelle réglementation est encore à l’état d’avant-projet et attend l’avis du Conseil général de la magistrature (CGPJ), le Conseil fiscal et le Conseil d’État, le projet de loi définitif doit être approuvé par le Conseil des ministres puis traité aux Cortes. Le délai maximum de transposition de la directive européenne 2019/1023 expire en juillet 2022. Dans le meilleur des cas, c’est le délai dans lequel on peut s’attendre à ce qu’elle soit en vigueur, et donc le moment où En principe, les employeurs estiment que la la fin du moratoire sur les faillites devrait être reportée.

Différentes sources d’affaires et le secteur juridique doutent cependant que le plafond prévu soit atteint, malgré le fait que le Ministère de la Justice et Ministère des Affaires économiques Ils ont un intérêt particulier à mener à bien la réforme de la loi sur la faillite qu’ils ont présentée début août et qui, pour cette raison, ont déclenché une procédure d’urgence pour accélérer les délais d’approbation. Le gouvernement justifie la ruée parce qu’il s’agit de l’une des réformes les plus importantes inscrites dans le Plan de relance, de transformation et de résilience et parce qu’elle est essentielle à un moment où de nombreuses entreprises sont encore en difficulté après la crise.

En raison de cette précipitation, la demande du Gouvernement de rapport obligatoire à la CGPJ a été formulée pour être complétée en « période d’urgence », c’est-à-dire dans un délai de 15 jours. Mais le corps des juges a déjà communiqué au Gouvernement que cette demande requiert un délai trop court de la part des membres qui doivent rendre l’avis.

Des sources du CGPJ précisent à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe de communication que ce média, que l’engagement est d’avoir le rapport prêt avant la fin de cette année, et pour cela le travail a été confié aux membres Mar Cabreajas et Juan Manuel Fernández, qui travaillent déjà sur le texte. Pour sa part, de la Conseil fiscal il est seulement confirmé qu’il envisage d’inclure la discussion de son rapport obligatoire dans une prochaine session plénière.

Le projet de loi a 245 pages, 755 nouveaux articles et 11 dispositions complémentaires. Avec un tel déploiement réglementaire et une telle complexité, les hommes d’affaires et les indépendants se plaignent que le Gouvernement ne les ait pas consultés pendant le temps de préparation de l’avant-projet (malgré le fait que la directive communautaire en cours de transposition a été approuvée il y a plus de deux ans par les institutions de l’UE) et qu’il ne leur accordait 15 jours ouvrables de présenter vos allégations en plein mois de vacances (entre le 4 et le 25 août) car il s’agit d’une procédure d’urgence.

« Pendant ces deux années, les entreprises espagnoles n’ont pas été consultées ni aucune initiative des ministères concernés. [el de Justicia y el de Asuntos Económicos] faire connaître le projet ou demander l’avis du secteur des affaires espagnol & rdquor;, indique CEOE dans le document d’allégations au projet. « Une conduite démocratique acceptable et dont le but était la qualité normative J’aurais conseillé d’avoir l’avis technique des entreprises espagnoles & rdquor ;.

Du Registre des économistes judiciaires (REFOR), un organe spécialisé du Conseil général des économistes d’Espagne (CGE) en matière d’insolvabilité, il a été critiqué comme « Pas sérieux & rdquor; que pour une loi d’une telle envergure, seuls 15 jours ouvrables ont été accordés en août, une période qu’il a qualifiée de « ridicule & rdquor ;. « Malgré la compréhension de l’empressement du gouvernement à entreprendre les réformes engagées à Bruxelles dans le Plan de relance, nous pensons qu’une réforme qui touche à la survie de nos entreprises mérite une période de réflexion un peu plus longue », explique Valentin Pich, président de la CGE.