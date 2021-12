Les entrepreneurs Juan Roig, Ángel Corcóstegui et José María Castellano se lancent dans le secteur de la crypto-monnaie

14/12/2021 à 18:27 CET

JB

Cryptane, une plateforme espagnole de vente de crypto-monnaies, a clôturé son dernier tour de table à 3,5 millions d’euros avec le soutien d’investisseurs de l’envergure de Ange Corcostegui, ancien PDG de Banco Santander, via son family office, et Juan Roig (président de Mercadona), via sa société d’investissement Angels. De plus, il a participé José Maria Castellano, qui a été vice-président et PDG du groupe textile Inditex entre 1997 et 2005, en compagnie de son fils Pablo, qui dirige aujourd’hui son family office.

A travers cette tournée, Criptan a également souhaité se rapprocher des nouvelles générations. Par conséquent, les deux Guillermo Diaz (WillyRex), le célèbre youtubeur qui compte plus de 35 millions d’abonnés sur ses deux chaînes, comme Samuel de Luque (Vegetta777), avec plus de 32 millions de followers sur YouTube, et Relancer, l’un des nouveaux visages les plus en vue sur la scène des créateurs de contenu, a décidé de se joindre à la ronde.

La société a également ajouté à son palmarès Antonio Catena, Arnau Vidal et Jorge Orejudo, fondateurs de Team Heretics, l’une des plus grandes équipes d’eSports au monde, Iñaki Berenguer, co-fondateur et PDG de CoverWallet et entrepreneur au succès international, comme ainsi que le fonds Draper B1 en tant qu’investisseur principal.

Avec cette ronde de financement, Criptan rassemble les plus grands représentants du secteur financier et du secteur numérique national. Et surtout, il obtient l’approbation d’une équipe qui partage la vision que les crypto-monnaies vont changer la façon dont les gens interagissent avec l’argent.

Approbation de la philosophie Criptan

«Cette ronde de financement a été un travail difficile, car nous avons essayé de mettre Criptan en contact avec les personnes les plus pertinentes de son secteur. Et je pense que nous y sommes parvenus, puisque, pour nous, les investisseurs représentent non seulement une injection économique mais représentent aussi beaucoup plus de choses et d’une manière ou d’une autre ils font partie de l’équipe et de notre philosophie & rdquor;, explique le PDG de Criptan , Jorge Soriano.

Criptan clôture 2021 avec de grandes magnitudes, comme ses près de 25 000 utilisateurs enregistrés, 21 500 de plus qu’en 2020 (représentant une croissance de plus de 600 %) et un volume total cumulé de transactions de plus de 137 millions d’euros, 114 millions d’euros seulement en 2021.

De plus, elle a créé cette année de nouveaux services tels que CriptanCard, la carte de débit lancée avec Mastercard grâce à laquelle les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour payer dans n’importe quel établissement ; o CriptanEarn, un nouveau service qui permet d’obtenir des retours sur actifs crypto jusqu’à 4,8% dans le cas du Staking ETH 2.0 et des retours sur USDC, un stablecoin ancré à la valeur du dollar.

L’objectif de ce tour de table est, selon Jorge Soriano, « faire savoir ce que nous faisons au monde entier car nous sommes convaincus que grâce aux crypto-monnaies, nous pouvons améliorer le quotidien de nos utilisateurs. Avoir toujours le maximum de proximité, de simplicité et de transparence. Nous sommes dans un environnement où les règles du jeu changent et les besoins et attentes des gens changent aussi & rdquor ;.

L’année 2021 a signifié pour Criptan, qui est promu dans l’accélérateur de Lanzadera, une croissance exponentielle et ce tour de financement permet un plan plus ambitieux et global pour la plate-forme, puisque la société ouvrira ses opérations au Mexique de manière imminente et dans plusieurs autres pays latins. pays américains au cours de l’année suivante.

«En 2021, l’adoption du monde de la cryptographie a fait un énorme bond en avant, indiquant pour beaucoup que, définitivement, cette technologie est là pour rester. Criptan est passé de 5 personnes à près de 40, et nous continuons de croître. Cette année a été une année de validation de notre modèle et de notre vision. Criptan se veut une nouvelle façon d’interagir avec l’argent du futur. Faites travailler votre argent pendant que vous dormez, soyez en mesure de le dépenser et de le partager avec n’importe qui, n’importe où dans le monde. En 2022, nous prévoyons une très forte croissance. Nous concluons des accords avec de très grandes marques pour continuer à apporter les avantages des crypto-monnaies au monde entier de la manière la plus simple possible & rdquor;, souligne Jorge Soriano.