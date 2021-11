Les entrepreneurs prennent leurs distances avec les positions de négociation du gouvernement

11/04/2021

La réforme du travail et la réforme des retraites représentent un véritable casse-tête pour le gouvernement qui, dans le bras de fer entre les deux partis au pouvoir, a vu combien Les les hommes d’affaires marquent la distance avec les idées soulevées et le climat de tension augmente dans la dernière étape des négociations clés. La première rencontre entre l’exécutif, les employeurs et les syndicats hier n’a non seulement pas servi à rapprocher les positions, mais s’est également terminée par une colère majeure du président de la CEOE, Antonio Garamendi, qui s’est exprimé aujourd’hui lors du XXe Congrès des directeurs de la CEDE à Cordoue. Le chef des hommes d’affaires a réclamé « du sérieux & rdquor ; au gouvernement et engagement à se conformer à ce que demande Bruxelles. « Les fonds européens s’accompagnent de réformes, c’est ce que veut l’Europe, ce ne sont pas eux qui comptent ici. Il semble que le gouvernement soit plus préoccupé par les réformes ou contre-réformes que par l’arrivée des fonds, ce qui semble être qu’ils vont nous les donner et ce n’est pas comme ça & rdquor; et se concentrer sur les négociations.

« Nous générons des tensions et une insécurité qui n’aident pas à la négociation. Les entrepreneurs sont ceux qui créent des emplois et du bien-être, ce sont les règles qui nous donnent envie d’investir ou pas& rdquor;, a souligné le président du CEOE. Ainsi, il a rappelé que « sur cinq euros de fonds européens, quatre devront être apportés par le secteur privé & rdquor ;, donc revendiqué « sécurité juridique, stabilité réglementaire et qualité des normes & rdquor ; pour que les hommes d’affaires connaissent bien les règles du jeu. Une demande également partagée par Isidro Fainé, président du CEDE et de la Fondation « la Caixa& rdquor;, qui a souligné lors de son intervention lors de ce congrès » la nécessité de construire et de préserver un cadre réglementaire qui soit fiable, afin qu’il fournisse sécurité juridique, et intelligente, car l’efficacité peut être rendue compatible avec l’équité & rdquor ;. Les hommes d’affaires consultés par El Periódico de España lors de cet événement ont également partagé leur position avec le président de l’association patronale, dénonçant que « le climat qui se crée brouille ce qui est important, ce sont les réformes pour que les fonds européens arrivent enfin & rdquor ;.

En ce sens, l’un des points qui plus inquiétant est l’effet que le nouveau réforme du travail employé, notamment la proposition de fixer par la loi à 15 % les travailleurs salariés qu’une entreprise peut avoir. Les cadres consultés ont souligné l’importance de « savoir se différencier par type d’entreprise, un indépendant qui a une activité hôtelière n’est pas la même chose qu’une multinationale du secteur de la construction & rdquor ;. Un avis également partagé par le président de l’association patronale qui a dénoncé que « la temporalité se conjugue avec la précarité & rdquor; et il a rappelé que dans les plans du gouvernement pour 2050 ils parlaient de réduire l’éventualité à 23%, « en 2050 ce sera 23% mais maintenant 15% ? Par ailleurs, il a également expliqué que « dans l’entreprise privée la temporalité est de 22%, alors que dans le public elle est de 32%. Reste à savoir si les agents publics sont traités comme des salariés du privé & rdquor ;. Aussi, il a souligné sa « préoccupation & rdquor; avec le chômage des jeunes : « Il faut voir sérieusement la précarité et le chômage des jeunes. Nous allons être à la table des négociations et nous allons le faire sérieusement. Ça ne marche pas pour moi que les méchants soient désormais les entrepreneurs alors qu’on n’est pas d’accord avec ce qui nous est proposé », a-t-il condamné.

En tout cas, Garamendi est allé au-delà du fond des négociations et a également critiqué les formes, affirmant qu’il veut « savoir globalement ce que vous voulez faire & rdquor; avec la réforme du travail et que ça ne vaut pas « un aujourd’hui je vais changer ça, je donne un accord et demain je passerai à un autre & rdquor ;. Le leader des hommes d’affaires faisait référence aux amendements introduits par United We Can dans le traitement du premier volet de la réforme des retraites, convenu en juillet dernier. Concrètement, la formation violette prône la suppression des plafonds de cotisations sociales et la suppression des coefficients réducteurs de retraite anticipée lorsqu’il est prouvé avoir cotisé plus de 40 ans. Garamendi a dénoncé qu’on leur a remis mercredi « une feuille et demie pour qu’on puisse donner son feu vert à l’évolution des cotisations à la réforme des retraites & rdquor;, dont il a appris l’intégralité du contenu » car certains médias avaient l’intégralité du document , jusqu’à ce que les graphismes que nous avions demandé & rdquor ;. A son avis, il ne « vaut pas une feuille et demie pour me dire que je dois donner le feu vert d’ici quatorze jours, c’est très peu grave, alors que le Gouvernement a eu six mois, sept, un an pour se préparer. il & rdquor;, auquel“ le Pacte de Tolède devra dire quelque chose & rdquor; .

Une nouvelle proposition pour calmer les tensions

Au milieu de ces tensions, la première vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, s’est de nouveau chargé de calmer avec les différents agents sociaux et a envoyé un clin d’œil aux hommes d’affaires expliquant qu’« il y aura une nouvelle proposition pour la prochaine réunion à la table du dialogue social la semaine prochaine, qui intégrera les contributions des différents ministères, les différentes idées et conversations qui ont lieu lieu & rdquor ;. « Notre objectif doit être qu’au cours du mois de novembre nous parvenions à un accord, nous devions tous ramer dans le même sens et tout faire de notre côté pour avoir la meilleure réforme du travail possible avant la fin 2021, celle que notre pays besoins & rdquor;, rappelant que le Gouvernement « s’engage absolument à essayer de parvenir au meilleur accord », un accord « équilibré » qui permet un cadre de travail qui favorise la création d’emplois de qualité, réduit considérablement la haute temporalité et réduit la précarité & rdquor; .

Criteria apporte des positions avec GIP dans le cadre de l’offre publique d’achat de Naturgy

Le président de la Fondation « la Caixa », Isidro Fainé, n’a pas voulu manquer l’occasion de renforcer sa relation avec l’un de ses partenaires de Naturgy, le fonds américain Global Infrastructure Partners (GIP), en pleine offre publique d’achat de l’IFM australien à la société énergétique espagnole. Le président du GIP, Adebayo O. Ogunlesi, a été invité comme conférencier au XX Congrès de la CEDE, auquel il a assisté en mettant en scène son soutien à Criteria dans son récent combat pour le contrôle de Naturgy après l’entrée de l’IFM dans son capital. Le gestionnaire du fonds a expressément mentionné le président de la compagnie gazière, Francisco Reynés, comme l’un des meilleurs gestionnaires du secteur de l’énergie en Espagne, témoignant de son soutien à l’entreprise. Pour l’instant, selon des sources proches de l’opération, l’IFM n’a pas encore envoyé la lettre de demande de siège au conseil d’administration de Naturgy telle qu’elle le serait, ayant réussi à gagner 10,83 % de son capital.