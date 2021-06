Les entreprises adoptent des modèles distants, flexibles et hybrides, transformant leurs processus d’intégration : Kiran Menon, Tydy

Le secteur des services en particulier a été affecté négativement par le ralentissement des industries de l’hôtellerie et du voyage en raison de la pandémie, a-t-il déclaré.

Lorsque la pandémie a frappé début 2020, les entreprises du monde entier n’étaient absolument pas préparées à ce qui les avait frappées. Les gens ont très vite compris que la transformation numérique et l’adoption de nouvelles technologies étaient la seule façon de fonctionner dans « la nouvelle normalité ». En effet, une expérience employé numérique et personnalisée est désormais devenue l’un des ingrédients les plus essentiels pour assurer la continuité des activités. Pour mieux comprendre cela, Financial Express Online s’est entretenu avec Kiran Menon, PDG et cofondateur, Tydy, de l’impact de la pandémie sur la façon dont les entreprises mondiales ont intégré numériquement leurs employés. Extraits :

Quel chiffre de croissance a été observé dans l’intégration numérique des employés depuis que le pays a été touché par la deuxième vague ?

Le rapport State of Digital Onboarding est basé sur un ensemble de données anonymisées de plus de 100 000 employés. C’est révélateur des tendances et des sentiments mondiaux, avec la première vague au cours du T1-T2 (mars-juin) de 2020 qui a vu le nombre mondial d’embauches et d’intégrations chuter avant d’augmenter de façon exponentielle au T1 (janvier-mars) de 2021, montrant un mois de croissance de 200% -sur-mois. Cette tendance à la hausse a également été observée tout au long du mois d’avril sans aucun signe de ralentissement malgré la deuxième vague qui a frappé l’Inde. Cela indique que les entreprises ont appris et se sont transformées rapidement en investissant dans une technologie qui assurera la pérennité de leur entreprise.

Quels secteurs stimulent l’intégration maintenant ? Voyez-vous émerger de nouveaux secteurs ?

Étant donné que les données collectées auprès des entreprises sont anonymisées et dissociées afin d’assurer la sécurité des données, le rapport ne comprend pas d’informations sur des secteurs spécifiques. Cependant, les données quantitatives indiquent que des secteurs comme la santé, les produits de grande consommation, les services financiers, l’informatique et la transformation numérique ont continué à s’intégrer au cours des mois de mai, juin et juillet 2020, alors que d’autres secteurs ralentissaient considérablement. L’Inde en particulier a mené de front avec une croissance de 65% d’un mois sur l’autre au troisième trimestre (juillet à septembre) de 2020.

Il est clair que de plus en plus d’entreprises adoptent des modèles distants, flexibles et hybrides et cherchent donc à transformer rapidement leurs processus d’intégration en processus virtuels. Le nombre de demandes que nous avons reçues pour une solution numérique d’intégration des employés du monde entier a considérablement augmenté au cours de la période couverte par le rapport. Il s’agissait d’un indicateur clé que les organisations – des entreprises aux petites entreprises en passant par les startups, cherchent toutes à automatiser, personnaliser et numériser leurs processus de gestion des ressources humaines. Cela ressort du fait que nos revenus ont augmenté de 300 % au cours des douze derniers mois (TTM).

Quel est l’avenir des processus automatisés et de l’intégration virtuelle en Inde ? Selon vous, quel secteur réussira dans l’intégration numérique ?

Des marques mondiales telles que Cipla, Genpact, Asian Paints, Aptean, etc., sont toutes passées à l’intégration virtuelle avec Tydy au cours de la dernière année. Alors que les systèmes et processus automatisés et numérisés vont devenir la norme dans tous les secteurs, les entreprises constatent déjà un besoin croissant de personnalisation tout au long du cycle de vie des employés et à grande échelle. Cela va devenir le Saint Graal pour les entreprises mondiales.

Kiran Menon, PDG et co-fondateur, Tydy

Pensez-vous que l’intégration numérique survivra à la pandémie ou les choses reviendront-elles à la normale une fois que Covid sera terminé ?

Revenir à la façon dont les choses étaient n’est pas une option. Les avantages et l’efficacité que les entreprises voient de l’intégration numérique et de la transformation numérique globale sont à long terme. La capacité d’embaucher et d’intégrer des talents de n’importe où dans le monde de manière standardisée, de rassembler les données de plusieurs applications et de connecter tous les points pour prendre des décisions fondées sur les données sur la meilleure façon de fidéliser vos employés est indispensable. Au contraire, les entreprises cherchent désormais à réduire les frais généraux d’exploitation et à améliorer encore plus l’expérience des employés. Il y a une guerre continue pour les talents, et les entreprises sont prêtes à investir beaucoup plus dans la technologie qui les aidera à la gagner.

Comment Tydy permet-il l’expérience d’intégration numérique pour les employés de tous les secteurs en Inde ?

Tydy permet des expériences d’intégration numériques personnalisées pour les employés du monde entier. Nous aidons les entreprises à tirer parti de la puissance des données pour la gestion de l’expérience des employés depuis le premier point de contact, c’est-à-dire le marketing des candidats, tout au long de l’intégration des nouveaux employés, des transitions, de la désintégration et de l’engagement des anciens.

Tydy automatise les processus d’intégration tels que la documentation, la vérification des données, la conformité, les vérifications des antécédents, la répartition des actifs, etc., ce qui permet aux entreprises d’économiser beaucoup de temps et d’argent. Les responsables des ressources humaines peuvent se concentrer sur la fourniture d’une expérience supérieure pour les candidats/nouvelles embauches/employés basée sur des informations intelligentes et basées sur des données.

L’impact direct de la création d’expériences d’intégration personnalisées dès le début se traduit par une réduction significative des taux d’attrition la première année (de 65 %) et une réduction du délai de productivité. Avec Tydy, les entreprises ont vu un retour sur investissement 15X et ont réduit le temps consacré à l’intégration des employés de 2 à 2,5 heures à seulement 15 minutes par employé.

Pouvez-vous partager les informations du récent rapport lancé par Tydy pour l’intégration numérique en Inde ?

Le rapport State of Digital Onboarding est la première analyse quantitative de ce type basée sur des données primaires communiquées par des entreprises représentant les secteurs FMCG, IT & Digital Transformation, Pharma, Manufacturing, Financial Services et Telecom. L’objectif du rapport était de mener une recherche corrélationnelle sur l’effet de la pandémie de Covid-19 sur l’embauche et l’intégration de nouveaux employés dans divers secteurs de février 2020 à avril 2021.

Certaines des principales observations sont les suivantes :

T1-T2 2020 – Il y a eu une baisse continue de 25 % d’un mois sur l’autre du processus d’intégration en mars 2020, qui a encore diminué de 50 % en mai 2020.

T3 2020 – C’était la phase de rebond où il y avait une augmentation de 65% d’un mois sur l’autre du nombre d’employés numériques en août 2020

T4 2020 – Les chiffres d’intégration devraient se stabiliser avant de baisser à nouveau légèrement. Les entreprises sont restées optimistes et semblaient se préparer pour 2021.

T1 2021 – L’intégration numérique repart avec une croissance mensuelle de 200 % à partir de février 2021.

Avec le processus de vaccination en place et avec la transition des entreprises vers la technologie d’intégration virtuelle, nous pouvons présumer en toute sécurité que l’intégration numérique va augmenter plus que jamais.

Comment la pandémie a-t-elle affecté le scénario de l’emploi en Inde?

Il est indéniable que la pandémie a entraîné d’importantes mises à pied à travers le pays. Ce sont des circonstances inhabituelles, et la plupart d’entre nous n’y étions pas préparés. Le secteur des services en particulier a été impacté négativement par le fléchissement des secteurs de l’hôtellerie et du voyage.

Cela dit, les industries avec lesquelles nous travaillons, en particulier l’informatique et la transformation numérique, les produits de grande consommation, etc., ont vu une aubaine. La demande d’ingénieurs et de codeurs augmente, car les entreprises investissent massivement dans la technologie et la transformation numérique. Ainsi, bien qu’il y ait une énorme demande pour certains rôles, il ne fait aucun doute qu’il y en a encore beaucoup en difficulté.

