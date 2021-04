Les entreprises Apple devraient regarder la 5G gérée et le Wi-Fi 6e- .

Notre monde de la communication est actuellement à la croisée des chemins. Il existe plusieurs normes concurrentes évoluant en parallèle ensemble qui semblent toutes rivaliser pour l’avenir de la communication d’entreprise. Actuellement, la 5G, le CBRS / Managed 5G et le Wi-Fi 6e semblent se battre pour la pertinence auprès des entreprises clientes à l’avenir. Quel est l’avenir de la technologie de communication d’entreprise pour l’entreprise centrée sur Apple? Plongeons-nous dans la technologie de communication de nouvelle génération.

Les appareils Apple ont forcé l’investissement Wi-Fi

Apple peut en grande partie être crédité de certains des investissements massifs que les entreprises ont réalisés dans leur infrastructure, en particulier du côté du Wi-Fi. Les ordinateurs portables sont passés d’un appareil «agréable à avoir» à l’appareil le plus couramment déployé, puis l’utilisation de l’iPhone et de l’iPad a imposé d’immenses exigences aux réseaux Wi-Fi existants. Les organisations se sont tournées vers le 802.11ac (Wi-Fi 5) pour résoudre leurs problèmes de vitesse et de capacité, puis le 802.11ax (Wi-Fi 6) a encore renforcé la technologie sans fil en tant que moyen de communication dominant pour la technologie d’entreprise.

Quelle est la prochaine étape des communications d’entreprise?

Wi-Fi 6e

Le Wi-Fi 6e sera la mise à niveau la plus importante de la technologie depuis la création du Wi-Fi. Avec le Wi-Fi 6e, c’est une révolution pour le Wi-Fi. La seule façon dont je sais l’expliquer est d’imaginer si toutes les voitures électriques avaient une route pour elles-mêmes. Combien de trafic verriez-vous en moins sur votre trajet domicile-travail? C’est ce que crée le Wi-Fi 6e pour ces appareils. Le Wi-Fi 6e fonctionne sur la bande 6 GHz afin qu’aucun appareil hérité ne puisse y accéder. Les appareils Wi-Fi 6e pourront fonctionner sur Wi-Fi 6 et d’autres normes antérieures, mais aucun appareil sans prise en charge 6e n’accèdera à l’autoroute. Il aura accès à 59 canaux qui ne se chevauchent pas du point de vue de la capacité, de sorte que des endroits comme les arènes sportives, les salles de concert et d’autres environnements à haute densité offriront beaucoup plus de capacité avec moins d’interférences.

Connectivité 5G

L’iPhone 12 d’Apple est actuellement le seul appareil de la gamme Apple à inclure la connectivité 5G, mais les futurs iPad le prendront probablement en charge. Un fournisseur Apple estime que le marché de la 5G atteindra un demi-milliard d’appareils en 2021.

Si vous êtes comme moi, les vitesses 5G ont été loin d’être impressionnantes. Nous avons appris il y a quelques semaines que la majorité de la couverture 5G est pour l’instant construite sur une infrastructure 4G, en particulier avec AT&T et Verizon. Jusqu’à présent, je ne peux pas faire la différence entre la 5G et la LTE, mais cela pourrait changer à l’avenir.

La 5G reprendra-t-elle jamais la majorité des réseaux d’entreprise? J’en doute fortement. Comme le travail à distance semble rester une constante à l’avenir, les plafonds de bande passante limiteront les cas d’utilisation de la 5G pour les employés de bureau. Là où je pouvais voir que cela était bénéfique, c’est pour la connectivité de sauvegarde pour les situations critiques. Disons que vous avez un employé qui fait fréquemment des démonstrations en direct avec les clients? Si leur connexion Internet s’éteint, ils auront besoin d’une sauvegarde immédiate.

Géré 5G et CBRS

Je regarde Celona depuis plus d’un an maintenant, et ils avancent des arguments convaincants en faveur de CBRS et ont géré la 5G et géré le LTE. Lorsque les entreprises ont besoin de performances prévisibles, elles souhaitent souvent se tourner vers l’Ethernet filaire. Que se passe-t-il que le câblage est trop coûteux? Le Wi-Fi est devenu le moyen de prédilection, mais le problème est que le Wi-Fi est surabonné et qu’il y a des moments où le support RF ne peut pas être contrôlé. Avec la 5G privée, il existe désormais une voie supplémentaire pour la connectivité sans fil dans l’entreprise.

Avec un réseau CBRS, il n’y a pas d’interférences, pas de collisions et pas de trafic perdu. Dans les situations où vous ne pouvez pas câbler et avez besoin de plus de fiabilité que le Wi-Fi peut offrir (soins de santé, fabrication, entrepôts, etc.), Apple propose plusieurs appareils (iPhone 11, iPhone 12, iPad Air et iPad Pro) compatibles avec CBRS.

Quel est l’avenir des communications dans l’entreprise avec la 5G gérée et le Wi-Fi 6e?

Je pense que ce sera un mélange sain de tout ce qui précède. La plupart des gens s’appuieront sur le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6e dans un avenir prévisible pour leurs besoins commerciaux, mais la 5G traditionnelle et la 5G gérée seront déployées lorsque cela aura du sens. Je pense que la 5G gérée aura beaucoup de sens dans les environnements hautement gérés qui ont besoin d’une connectivité sans fil mais qui ont besoin d’une connexion très stable.

