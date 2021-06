Les entreprises chinoises ne reçoivent pas les informations de connexion du portail de produits de télécommunications de confiance du gouvernement

Il a été indiqué qu’une diligence raisonnable supplémentaire sera effectuée en cas de lien avec la Chine, que ce soit pour les composants ou le personnel.

Avec la mise en œuvre de la directive sur la sécurité nationale dans le secteur des télécommunications, le gouvernement a fourni des identifiants de connexion aux opérateurs et aux fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour accéder au portail de produits de télécommunications de confiance et soumettre des détails, mais les entreprises chinoises n’ont pas reçu les identifiants de connexion.

Selon des sources, au cours des deux derniers jours, le personnel concerné des opérateurs de télécommunications, y compris Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea et leurs fournisseurs – à la fois mondiaux et indiens comme Nokia, Ericsson, Cisco, Tejas, HFCL, etc. les identifiants de connexion, à l’exception des sociétés telles que Huawei et ZTE.

Le gouvernement avait lancé le 15 juin un portail d’autorisation des produits de confiance que les opérateurs télécoms peuvent installer dans leurs réseaux dans le cadre de la directive de sécurité nationale sur le secteur des télécommunications. Les opérateurs télécoms doivent accéder au portail et indiquer quels produits télécoms ils souhaitent acheter et auprès de quel fournisseur. Après cela, l’accès au portail sera également donné aux fournisseurs respectifs nommés par les opérateurs de télécommunications. Mais des sources ont déclaré que les entreprises chinoises pourraient ne pas recevoir les informations de connexion, et si un opérateur a l’intention d’acheter ses produits, il sera de la responsabilité de l’opérateur de remplir tous les détails requis sur le portail au nom des entreprises chinoises.

Après cela, le Secrétariat du Conseil de sécurité nationale (NSCS) décidera si les produits peuvent être qualifiés de « de confiance » ou non. Cependant, les opérateurs peuvent également demander une dérogation au gouvernement, au cas où ils souhaiteraient utiliser les produits des entreprises chinoises.

Des sources ont déclaré lors d’une réunion de familiarisation concernant le portail de télécommunications de confiance mercredi entre des représentants de l’industrie et du gouvernement, il a été indiqué que tous les détails concernant la chaîne d’approvisionnement des composants doivent être fournis. Il a été indiqué qu’une diligence raisonnable supplémentaire sera effectuée en cas de lien avec la Chine, que ce soit pour les composants ou le personnel.

Le gouvernement doit recevoir tous les détails et l’organigramme des réseaux de télécommunications dans le pays. Les informations doivent inclure tous les détails sur les fournisseurs auprès desquels ils se procurent, ainsi que des détails sur le déploiement des réseaux, leur expansion et leurs mises à niveau chaque fois que de telles choses ont lieu. Les fournisseurs de télécommunications devront également soumettre tous les détails sur leur entreprise, leurs administrateurs, leurs activités et leur actionnariat, etc., au NSCS.

En dehors de cela, les opérateurs et fournisseurs de télécommunications doivent également fournir un certificat attestant que l’équipement ne contient aucun logiciel malveillant/porte dérobée et est exempt de toutes les vulnérabilités connues.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.