Les entreprises chinoises peuvent désormais soumissionner pour des projets publics

Le gouvernement a autorisé les entreprises nationales à s’associer à des entreprises chinoises par le biais d’accords de transfert de technologie pour soumissionner pour des projets publics. Ce développement est une dégradation majeure de la position du gouvernement à l’égard des entreprises chinoises, car il leur a interdit de toutes les manières possibles de faire des affaires dans le pays à la suite de l’escalade des tensions frontalières entre les deux pays l’année dernière.

En juillet 2020, à la suite des tensions frontalières, le gouvernement a modifié ses règles financières générales (RGF), stipulant que les soumissionnaires de tout pays partageant une frontière terrestre avec l’Inde doivent d’abord s’enregistrer auprès d’une “autorité compétente” pour être éligibles. marchés publics. Cependant, il avait fait une exception pour les soumissionnaires de pays où l’Inde avait accordé une ligne de crédit ou était engagée dans des projets de développement. De cette façon, des pays comme le Népal, le Bhoutan et le Bangladesh ont été automatiquement exemptés et il était clair que la commande visait des entreprises appartenant à la Chine, car celles basées au Pakistan ne participent pas aux marchés publics.

Cependant, un mémorandum de bureau publié par la division de la politique d’approvisionnement du département des dépenses du ministère des Finances, plus tôt ce mois-ci, a déclaré : pays partageant une frontière terrestre avec l’Inde. Par conséquent, ces soumissionnaires ne sont pas tenus d’être enregistrés auprès de l’autorité compétente ».

Des sources officielles ont déclaré que l’assouplissement était nécessaire, car de nombreuses entreprises indiennes soumissionnant pour des projets du gouvernement et du secteur public avaient conclu des accords de partage de technologie avec des entreprises chinoises, en particulier dans les secteurs des infrastructures. En conséquence, les ministères administratifs concernés avaient demandé des éclaircissements au ministère des Finances pour savoir si ces soumissionnaires devaient être autorisés à participer aux appels d’offres ou disqualifiés.

Des sources ont déclaré que puisque le transfert de technologie se fait sur paiement de frais par les entreprises indiennes à leurs homologues chinois et que les entreprises d’exécution sont indiennes, de telles concessions peuvent être faites.

Des sources de l’industrie ont déclaré que l’assouplissement offre désormais aux entreprises chinoises une certaine latitude pour faire des affaires en Inde. Depuis le début de l’année dernière, le gouvernement avait par ailleurs adopté une approche stricte envers les entreprises chinoises en interdisant toutes les applications chinoises et en interdisant aux fabricants d’équipements de télécommunications comme Huawei et ZTE de construire des réseaux pour BSNL appartenant à l’État ou même pour les opérateurs de télécommunications du secteur privé.

En fait, le gouvernement avait adopté une position si dure que l’année dernière, il avait même retenu des envois d’importation, qui comprenaient principalement des composants industriels, en provenance de Chine dans les ports appréhendant les logiciels malveillants. Ce n’est qu’après que l’industrie nationale a exhorté le gouvernement à dédouaner leurs envois, car cela nuisait à leur production que les autorités douanières ont commencé à dédouaner les envois.

