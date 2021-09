Les entreprises cinématographiques veulent que les entreprises VPN enregistrent les pirates

La lutte contre le piratage en ligne se poursuit et plusieurs grandes sociétés cinématographiques poursuivent en justice un certain nombre de fournisseurs de VPN en raison de la façon dont leurs services peuvent être utilisés pour télécharger illégalement des films et contourner d’autres restrictions en ligne.

Tel que rapporté par TorrentFreak, le nouveau procès, qui a récemment été déposé devant un tribunal fédéral de Virginie, vise Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate et ExpressVPN tout en accusant les entreprises d’être impliquées dans une violation généralisée du droit d’auteur.

En plus d’utiliser des VPN pour le torrent, les sociétés cinématographiques ont contesté le fait que ces services peuvent être utilisés pour contourner les restrictions géographiques et accéder aux catalogues de services de streaming qui ne sont disponibles que dans d’autres pays.

Dans leur action en justice, les sociétés cinématographiques mettent également en évidence les pages promotionnelles trouvées sur les sites Web de nombreux fournisseurs de VPN dans lesquelles elles affirment que leurs services peuvent contourner les efforts de blocage et autres mesures restrictives.

Pirates de bûcheronnage

De la même manière que les fournisseurs de services Internet (FAI) enregistrent et informent leurs clients après qu’ils ont été surpris en train de télécharger des films torrent en ligne, les sociétés cinématographiques impliquées dans la poursuite souhaitent que les fournisseurs de VPN adoptent une approche similaire.

Selon le procès, les titulaires de droits de films piratés ont envoyé des milliers d’avis de violation du droit d’auteur à des sociétés d’hébergement Web qui auraient été transmises aux sociétés VPN impliquées. Cependant, les fournisseurs de VPN ne peuvent pas identifier les abonnés individuels et beaucoup proposent des VPN sans journal qu’il est presque impossible de retracer.

Comme peu d’utilisateurs VPN optent pour des forfaits plus coûteux avec une adresse IP dédiée, la majorité des utilisateurs sont connectés à des adresses IP partagées qui ne peuvent pas être directement liées à un seul utilisateur. En conséquence, les sociétés VPN ne savent pas lesquels de leurs abonnés sont signalés par des avis de violation du droit d’auteur.

Les sociétés cinématographiques soutiennent que sur la base de ces allégations, les services VPN en question sont responsables de la violation du droit d’auteur et ont demandé une indemnisation pour les dommages allégués. Cependant, ils souhaitent également que les services VPN commencent à bloquer les sites de torrents connus tels que The Pirate Bay, RARBG et YTS. Les sociétés cinématographiques vont également plus loin en demandant une ordonnance obligeant les fournisseurs de VPN à résilier les comptes des abonnés qui reçoivent trois avis de droit d’auteur uniques dans les 72 heures.

Nous en entendrons probablement plus au fur et à mesure que le procès progresse, mais jusque-là, bien que l’utilisation d’un VPN puisse être un excellent moyen de protéger votre vie privée en ligne, le torrent de films est non seulement illégal, mais peut également infecter vos appareils avec des logiciels malveillants et d’autres virus et pourrait potentiellement même conduire à l’usurpation d’identité.

Via TorrentFreak